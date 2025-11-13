＜大相撲十一月場所＞◇五日目◇13日◇福岡・福岡国際センター

【映像】右手一撃で巨体が吹っ飛ぶ衝撃シーン

人気兄弟力士の“長男”が強烈な片手の突きで140キロ超力士を吹き飛ばした。その姿にファンは大興奮、「最後かっけー！」「かっこよすぎて草！」と称賛の声が相次いだ。

反響を呼んだのは、幕下四十三枚目・若隆元（荒汐）。兄弟力士としても知られる若隆元は、前頭二枚目・若元春（荒汐）、前頭筆頭・若隆景（荒汐）と2人の弟を持つ3兄弟の長男だ。場所前にはバラエティ番組『アメトーーク！』でも紹介され、若隆元が十両に昇進すると史上初の3兄弟同時関取が実現するなど、今後の活躍にも期待がかかる人気力士である。

五日目の取組では、体重143.2キロの巨漢力士、幕下四十一枚目・佐田ノ輝（境川）と対決。立ち合い手を出して当たった若隆元は、相手の突っ張り連打の猛攻に耐えると、いなしてから土俵際、最後は厳しい顔つきで片手で強烈な突きを見舞って勝利した。突き出しで勝った若隆元は白星先行となる2勝目。敗れた佐田ノ輝は2敗目を喫した。

華麗な妙技で巨漢力士を仕留める“人気の長男”若隆元の勝利に、ABEMAの視聴者も「お兄かっこいいやん」「最後かっけー！」「かっこよすぎて草！」「オラオラ系」「片手でポイっ」と称賛の声を上げていた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）