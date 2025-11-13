¤ä¤ó¤Î¤«¡© Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤¬°ì¿¨Â¨È¯¢ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ä¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¼ÂÎÏÇÉ½÷»Ò¤Î¡ÈËÜÇ½¡É¤È¡ÈÍ§¹¥¡É¤Î»Ñ
¡¡ÆÍÇ¡ÍðÆþ¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÅ¨¤«¡¢Ì£Êý¤«¡© ¼ÂÎÏÇÉ½÷»Ò¤¿¤Á¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤¿¥«¥ª¥¹¤ÊÀï¤¤¤Î¸å¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡ÈËÜÇ½¡É¤È¡¢Í§¹¥¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤¬°ì¿¨Â¨È¯¢ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿WWE¡ÖRAW¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤ÏÍðÆþ¼Ô¤¬Â³½Ð¤ÇÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£²¦¼Ô¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹ÁÈ¤ËÆüËÜ¿Í¥¿¥Ã¥°¤Î¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥óÁÈ¡Ë¤¬Ä©¤ó¤À°ìÀï¤Ï¡¢²¦¼ÔÁÈ¤È¤Î°ø±ï¤òÊú¤¨¤ë¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡õ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îµð´Á¥¿¥Ã¥°¤ÎË¸³²¤Ç¡È¥«¥Ö¥¡É¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»î¹ç½ªÎ»¸å¤ÎÍðÆ®¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¥«¥Ö¥¡É¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÃç°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤â»²Àï¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤Î¥¤¥è¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¿Íµ¤¼Ô¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤âÍðÆþ¤·¤Æ¥«¥Ö¥¤Èµð´Á¥¿¥Ã¥°¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤È¡¢¤³¤³¤ÇÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡WWE¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÏÊüÁ÷¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤º¡¢ÀË¤·¤¯¤â²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¤¬¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¥ê¥¢¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤ÏÒôÓÍ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡ÈÅ¨¤ÎÅ¨¤ÏÌ£Êý¡É¤À¡£¤¹¤°¤Ë¤ª¸ß¤¤¾Ð´é¤ò¤ß¤»¡¢¶²¤ë¶²¤ë°®¼ê¤·¤ÆÊú¤¹ç¤¦¤È¡¢Â³¤±¤Æ¥¢¥ì¥¯¥µ¤â¥ê¥¢¤È¥Ï¥°¡£ÃÙ¤ì¤Æ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ï¥¤¥è¤È¤â¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡ÈÏ¢¹ç·³¡É·ëÀ®¤ÈÁê¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±30Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊPLE¡Ë¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ï·³ÃÄÂÐ¹³Àï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ÂÎÏÇÉ½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Î°Û¿§¤Î¥Á¡¼¥àÀï¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊWWE¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀèÆü¤Î¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤ËÂ³¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬Å¨Ì£Êý¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦Âç°ìÈÖ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
