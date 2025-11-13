ガソリンなどの暫定税率廃止に向けて政府は13日からガソリンと軽油の補助金を1リットルあたり5円引き上げました。

石川県内のガソリンスタンドでも値下げしたスタンドがある一方で、全ての小売店で一斉に価格の見直しとはいかないようです。

記者リポート「金沢市涌波のガソリンスタンドです。こちらの店舗では、昨日の販売価格から5円値下がりし、利用者からも喜びの声が聞こえます」

客2人「きょうからっすか？きょうからなんですよね？そうなんですね。（Qどう思います？）いやあ、ありがたいっす、本当に。学生なんですけど、今、本当にありがたい。その5円が本当に」「知らなかったです。（Q来てみて価格見てどう思いましたか？）いや〜、安いなぁって思いました」

燃料高騰のあおりを受けていた運送業者も胸をなでおろす

13日から政府のガソリンなどの補助金が1リットルあたり5円増額され、県内の小売店ではガソリンと軽油が5円ずつ値下げする店も出ていて、利用者たちからは今後の値下がりへ期待の声が聞かれました。

客「今でも高いので、安くなるには助かりますよね。能登行ったり来たりしてるので、その時にはやっぱりかなり助かりますけど」「（浮いたお金で）子供のために何かできれば良いかな」

貨物軽自動車運送業・加門一成さん「この仕事してると安いにこしたことはないんで、安くなってくれる分にはありがたいですね」

燃料高騰のあおりを受けていた運送業界も値下がりに胸をなでおろしていました。

値下がりによる収入増加の影響は大きい

大手配送業者から受託した配送業務を個人ドライバーに委託している加門さんの会社では、ガソリン代などの経費は全てドライバーの負担。

価格の値下がりによる収入の増加は慢性的な人手不足に悩む運送業界での影響は大きいと話します。

貨物軽自動車運送業・加門一成さん「ドライバーの実入りが増えればそれだけ定着率も上がりますし、他の業種から新しく入って来ようってする方も増えるので、とても影響としては良い影響あるのかなぁとは思ってます」

能登地区の中小スタンドは在庫を見ながら

一方、すぐには値下げに踏み切れない小売店も…

森本石油・森本敬一社長「当社のような小さなガソリンスタンドは仕入れしてからの今度入荷するまで時間がしばらくかかるので、それがはけてからまた新しい油の販売ということになりますので、そこでタイムラグが発生します」

週に数回しか補充ができない能登の中小規模のスタンドでは、在庫を見ながら価格の値下げを行っているということです。

森本石油・森本敬一社長「小まめに満タンにしてもそんなに価格差によって得する損することはないのかなということをご理解していただいて給油してほしい」