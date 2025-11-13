【スガキヤ福袋2026】購入者は「スカジャン」が当たるかも　トートバックにラーメン丼、ブランケット、キーホルダーなど今年は２つの福袋が登場

スガキコシステムズ株式会社が運営するスガキヤは、スガキヤグッズ、カラフルなラーメン丼セット、クーポンが入った「スガキヤ福袋2026」（アプリ会員限定）の予約販売を2025年11月27日（木）からスタートする。※数量限定、アプリ会員限定

スガキコシステムズ株式会社のブランドメッセージは「いつもいっしょ。ずっといっしょ。」。こだわりは、できたての美味しさと笑顔、そして清潔で安心な店舗づくり。伝統の味を守りながら、さまざまな新しい美味しさにも挑戦するファーストフードチェーンとして人気だという。和風とんこつ味のラーメンと甘党の店「スガキヤ」をはじめ、ワンランク上の和風とんこつラーメン「寿がきや」、スガキヤの出汁を使用したたこ焼き専門店「たこ寿」、本格鍋焼うどん専門店「鍋焼うどん 一得庵」、博多うどん「木村屋」、とろ豚醤油らー麺「金ことぶき。」などを展開している。

そんなスガキコシステムズ株式会社が、2025年も福袋の販売を開始する。今年は、福袋購入者の中から、抽選でスガキヤグッズの冬の新商品「スカジャン」、「ビッグスーちゃんぬいぐるみ」が当たるキャンペーンも開催するという。

スガキヤ福袋2026

〈2025年は2つのセットが登場「スガキヤ福袋2026」の概要〉

⚫︎Aセット（オンラインストア限定）

約4,000円相当のスガキヤグッズと店舗で使用できる1,290円相当のクーポン入り。SNS投票で選ばれた3色の新カラースーちゃんぬいぐるみキーホルダーが入っている可能性もあるという。

・販売価格：3,990円（税込）+送料一律500円

※北海道・沖縄・離島・海外への配送はできない

・内容

【1】約4,000円相当のグッズ

※グッズの内容は選択できない

【2】「お年玉クーポン券」（1,290円相当）

五目ごはん無料券2枚/カップソフトミニ無料券2枚/肉トッピング無料券3枚

※有効期限 2026年6月30日まで

※クーポン対象外店舗：東山動植物園店、大須万松寺通店（カップソフトミニ無料券は使用可能）

⚫︎Bセット （店頭・オンラインストアで販売）

人気のラーメン丼がカラフルになって登場。レッド、グレー、ブルー、イエロー、ピンクの中からいずれか1色がもらえるラーメン丼。そして、ラーメンフォークのセットやトートバッグ、店舗で使用できる2,430円相当のクーポンが入った福袋。

・販売価格：5,990円（税込）+オンライン受取りの方は送料一律500円

※北海道・沖縄・離島・海外への配送はできない

※オンラインストアで購入の場合、アプリスタンプ付与の対象外となる

・内容

【1】スーちゃんトートバッグ（サイズ/H35センチ、W40.5センチ、マチ9センチ ）

【2】スーちゃんラーメン丼（丼素材/メラミン）

レッド・グレー・ブルー・イエロー・ピンクの中からいずれか1色の丼が入っている。※丼のカラーは選べない

【3】ラーメンフォーク

【4】お年玉クーポン券（2,430円相当）

五目ごはん無料券4枚/カップソフトミニ無料券4枚/肉トッピング無料券5枚

※有効期限 2026年6月30日まで

※クーポン対象外店舗：東山動植物園店、大須万松寺通店（カップソフトミニ無料券は使用可能）

〈予約・受取について〉

・予約受付期間

2025年11月27日（木）〜12月14日（日）23:59まで

※数量限定のため、予約上限に達し次第、受付終了

・Aセット オンラインストアのみ（前払い）

2025年12月26日（金）〜 順次発送

・Bセット 店頭 または オンラインストア（前払い）

【店頭受取】 2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）

【オンライン】 2025年12月26日（金）〜 順次発送

■店頭予約時の注意点

店頭でのご購入の際は、レジにてスガキヤアプリの会員証を提示

購入店舗での受取期間中に、レシートを提示のうえ商品を受け取る

■販売対象店舗

一部店舗を除くスガキヤ、オンラインストア

※スガキヤ一部店舗（愛知学院大学店、名城大学店、龍谷大学店、東山動植物園店）、寿がきや各店は対象外。

〈キャンペーン〉

福袋の購入者の中から抽選で各5名にスガキヤグッズの冬の新商品「スカジャン」、「ビッグスーちゃんぬいぐるみ」が当たるキャンペーンも開催。

福袋購入者は抽選で「スカジャン」が当たるかも

【冬の新アイテムを紹介】

2025年11月20日（木）よりスガキヤグッズにも冬の新アイテムが登場。

スーちゃんの刺繍が入った「スカジャン（2サイズ展開）」、人気のTシャツが長袖になった「ロンT ひょっこりスーちゃん/ソフトクリーム（2サイズ展開）」、寒い冬にぴったり「ブランケット」、冬の新デザインが仲間入り「アクリルキーホルダー」が登場。

■スカジャン 8,990円（税込）

スカジャン

■ロンTひょっこりスーちゃん/ロンTソフトクリーム 2,990円（税込）

ロンTひょっこりスーちゃん/ロンTソフトクリーム

◾️ブランケット 1,990円（税込）

ブランケット