黒川智花、“ニューヨークにあるおすすめカフェ3選”を紹介「何処をどう切り取っても素晴らしい」「ステキですね」
俳優の黒川智花（36）が12日、自身のインスタグラムを更新。「ニューヨークのおすすめカフェ3選 前編」を紹介した。
【写真】「魅力的ムード最高」NYでおすすめカフェを紹介する黒川智花
日本とニューヨークの二拠点生活を送っている黒川は「#黒川智花のNY珍道中」とハッシュタグを付け、ニューヨークでおすすめのカフェで撮影した写真を多数投稿している。
1店舗目は「Cinico coffee company」、2店舗目は「Church of Sweden」、3店舗目は「Cafe Chelsea」が紹介され、「大人な内装のこちらで優雅なひと時を」などと各店舗、黒川が訪れて感じたことがつづられており、旅の参考になる情報が詰まっていた。
役立ちそうな投稿に、ファンからは「何処をどう切り取っても素晴らしい」「魅力的ムード最高だよ〜」「ステキですね」「お綺麗です」などのコメントが寄せられている。
