【ウェンディーズ･ファーストキッチン福袋】「ハッピーバッグ2026」、オリジナルトート&最大4,460円相当の商品引換券9枚

ハンバーガーチェーンの「ウェンディーズ･ファーストキッチン」および「ファーストキッチン」は、2025年12月18日(木)10時より、福袋「ハッピーバッグ2026」を数量限定で販売する。価格は4,000円(税込)。また、11月20日(木)から店頭での予約販売を開始する。

福袋は、オリジナルトートバッグと、最大合計4,460円相当の商品引きえ換券9枚がセットになっている。商品引き換え券の有効期限は2026年3月31日まで。

また、11月20日（木）から12月7日（日）の期間、Web販売限定で、色違いのブラック・トートバッグと同引き換え券をセットにした福袋も販売する。

〈福袋の内容〉

価格:4,000円(税込)

内容:

◆オリジナル2Wayトートバッグ1点



A4サイズが入る使いやすいサイズで、手持ち･肩掛けの2Way仕様。付属のチャームには、ウェンディーズのマスコット「ウェンディーちゃん」と、ファーストキッチンのマスコット「ベーグ」が両面にデザインされている。なお、ブラックカラーはWeb販売限定となる。

サイズ:高さ25cm×横34cm×マチ14cm（持ち手含まず）

オリジナルトートバッグ

◆商品無料券9枚(最大合計4,460円相当)

･ウェンディーズバーガーUSA または ファーストキッチンの760円以下のハンバーガー

･チキンフィレバーガーUSA または ファーストキッチンの610円以下のハンバーガー

･チキンナゲット5個

･フレーバーポテトM×2枚

･ドリンクM×2枚

･台湾タピオカ

･クリームソーダ or コーラフロート or アイスコーヒー or ホットコーヒー

※商品引き換え券の有効期限は2026年3月31日まで。

※ウェンディーズ･ファーストキッチンおよびファーストキッチン(競馬場店を除く)全店で利用可能。

※他の割引との併用は不可。

ウェンディーズ 福袋「ハッピーバッグ2026」

〈予約･販売概要〉

予約販売期間:2025年11月20日(木)10時〜12月7日(日)

販売開始日:2025年12月18日(木)10時〜(数量限定)

販売店舗:ウェンディーズ･ファーストキッチン、ファーストキッチン(競馬場店を除く)

※数量限定のため、店頭予約で完売する場合あり。