¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ááºä¿®ºÈ¡Ø°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë²¹Àô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÆþÍá»þ´Ö¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë
Î¯¤Þ¤Ã¤¿ÈèÏ«¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ç¡¢¡Ö¤«¤¨¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò¤â¤Ä¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¸µ¤ò¼è¤í¤¦¡×¤È²¹Àô¤Ë·«¤êÊÖ¤·Æþ¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ì°µ¤ä¿´Çï¿ô¤¬·ã¤·¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¢¤è¤¯µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¡ÖÅòÈè¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢²¹Àô¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ëµý¼õ¤·¡¢ÍâÆü¤ËÈè¤ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤ÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ä¹Åò¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡¢£ÉáÃÊ¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òµÕ»»¤¹¤ë¤³¤È¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÎÂè3¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÆþÍá¤Î´ðËÜ¤Ï¡Ö40¡î¡×¡Ö10Ê¬´Ö¡×¡ÖÁ´¿ÈÍá¡×¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯²¹Àô¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤«¤é10Ê¬¤È¤¤¤ï¤º¡¢¤â¤Ã¤ÈËþµÊ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ê£¿ô²óÆþÍá¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢1²ó¤ÎÆþÍá»þ´Ö¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èè¤ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â¤ª¤¹¤¹¤á
Î¹´Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÍáÁå¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¿¦¶ÈÊÁ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍáÁå¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï³Æ1¡Á2Ê¬¤òÌÜ°Â¤ËÆþ¤ê¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍáÁå¤Ï¸å¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë³°Åò½ä¤ê¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍáÁå¤Ë5¡Á10Ê¬¿»¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ö¤Î¤Ü¤»¡ÊÇ®Ãæ¾É¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¹¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¡¦Åò¼£¡Ê´Ä¶¾Ê¤¬2017Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¡Ö¿·¡¦Åò¼£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£²¹ÀôÃÏ¼þÊÕ¤Î¼«Á³¡¦Îò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦¿©¤òÆþÍá¤ÈÊ»¤»¤Æ³Ú¤·¤à²á¤´¤·Êý¤ÎÄó°Æ¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢²¹Àô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç²¹Àô³¹¤Î»¶ºö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¡¢¹©·ÝÉÊ¤Î¼êºî¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â2²óÆþÍá¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¡¢23»þ¤ËÌ²¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÍ½Äê¤äÉáÃÊ¤Î½¢¿²»þ´Ö¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿©»ö¤ÏÆþÍá60Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë
ÆþÍá¤Ë¤Ï·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õÊ¢»þ¤ËÆþÍá¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤È¤â¤ÈÄã¤¤¾õÂÖ¤Î·ìÅüÃÍ¤¬¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¹´Û¤ËÃå¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤Æ¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¹ÀôÎ¹´Û¤ÎÉô²°¤Ë¤ªñ½Æ¬¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Í¼¿©¤«¤éÆþÍá¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤Þ¤ê¶õ¤±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¼¿©¸å¤¹¤°¤ÎÆþÍá¤Ï·ì±Õ¤¬ÈéÉæÉ½ÌÌ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ßÄ²¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤·ì±Õ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤¹´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£60Ê¬ÄøÅÙ·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Íá¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í¼¿©»þ¤Ë¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¿ì¤ï¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¡¢¤«¤ÄÆþÍá¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Í¼¿©¤ÈÆþÍá¤Î»þ´Ö¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤«¡¢ÍáÁåÆþÍá¤Ï¤»¤º¤«¤±ÅòÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¥ê¥¹¥¯¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆþÍá¤Ï¿²¤ë90Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë
¶áÇ¯¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ï°ìÃ¶ÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¡¢40¡î¤Ç10Ê¬´ÖÁ´¿ÈÍá¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÎ²¹¤Ï0.5¡Á1¡î¤Û¤É¾å¤¬¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢90Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë¤È¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¿²¤ëÄ¾Á°¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥È¤ÏÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤À¤ÈÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¾å¡¢¿²ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë²¹Àô¤ÏÊÝ²¹¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢½¢¿²»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¤³¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯²¹Àô¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¤è¤¯Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¿²¤ëÄ¾Á°¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¡¢2¡Á3Ê¬¤Ç¥µ¥Ã¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤Î¤¬¡¢²¹Àô¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤·¤è¤¦
Î¹¹ÔÃæ¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¥¹¥Þ¥Û¤Ç»Å»ö¤Î¥á¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤æ¤¦¤¦¤Ä¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¹Àô¤Î¸ú²Ì¤Ï²¹Àô¿å¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈóÆü¾ï¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¡ÖÅ¾ÃÏ¸ú²Ì¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤ÏÀÚ¤Ã¤ÆµÒ¼¼¤Î¶â¸Ë¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÁ°¤«¤éÆÉ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»æ¤ÎËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇäÅ¹¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤ò½ñ¤½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿²á¤´¤·Êý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¹ÀôÊ¬ÀÏ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢²¹Àô¤ÎÍ½½¬¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤Ï²á¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÄê´ü´Ö¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢Ç¾ÈèÏ«¤Î²óÉü¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤ÆÍ¾·×¤Ê³°Éô»É·ã¤òÇ¾¤ËÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ü¤ó¤ä¤ê¡×¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹ÀôÃÏ¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦²á¤´¤·Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¬¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä«É÷Ï¤¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ÈÍáÁå¤ÎÁª¤ÓÊý
½É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆü¤´¤È¤Ë½÷Åò¤ÈÃËÅò¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÍâÄ«¤â²¹Àô¤Ë¿»¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È°Õµ¤¹þ¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¤¬Àè¤«¡¢Ä«¿©¤¬Àè¤«¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤«¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÆþÍá¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÕ¿²¤ë¤È300mL¤Û¤É´À¤¬½Ð¤ÆÃ¦¿å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Æ¤«¤éÆþÍá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·Ä«¿©¤òÀè¤Ë¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢60Ê¬ÄøÅÙ¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Ä«É÷Ï¤¤Ï¡¢Ìë¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤ÊÆþÍá¤ÎÎ®¤ì¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¡¢ÆþÍáÁ°¤Ë¥³¥Ã¥×2ÇÕÄøÅÙ¤Î¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤«¤éÍá¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍáÁå¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Æþ¤ë½çÈÖ¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ëÉé²Ù¤¬¡¢¼å¤¤¤«¶¯¤¤¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï°µÎÏ¡Ê¿å°µ¤Ê¤É¡Ë¤È²¹ÅÙ¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£¿å°µ¤¬¤¢¤ë¤È¶»¤äÊ¢Éô¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ÆÂÎ¤ËÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²¹ÅÙ¤Ï¡¢Ç®¤¹¤®¤ë¡¢Îä¤¿¤¹¤®¤ë¤Ê¤ÉÂÎ²¹¤«¤éÎ¥¤ì¤ì¤ÐÎ¥¤ì¤ë¤Û¤ÉÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
Ááºä ¿®ºÈ¡Ê¤Ï¤ä¤µ¤«¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ¼ø¡¦°å»Õ¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ò¹¯³«È¯ºâÃÄ²¹Àô°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹
²¹ÀôÎÅË¡ÀìÌç°å¡¢Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¡£ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦·ò¹¯²Ê³ØÉô¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÃæ±û²¹Àô¸¦µæ½êÍý»ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁ¬ÅòÊ¸²½¶¨²ñÍý»ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²¹Àôµ¤¸õÊªÍý°å³Ø²ñÍý»ö¡¢ÆüËÜÆþÍá¶¨²ñÍý»ö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØºÇ¹â¤ÎÆþÍáË¡¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Û¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£´Ä¶¾Ê¤Î¡Ö¿·¡¦Åò¼£¸ú²ÌÂ¬ÄêÄ´ºº¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÄ´ºº¤Î¸¦µæÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
