来年1月に長崎で開催されるプロバスケットボールりそなグループ「Bリーグオールスターゲーム」の出場選手が発表されました。

地元開催となる「長崎ヴェルカ」からは、2人の選手が選ばれました。

リーグを代表する選手たちが顔をそろえる『Bリーグオールスターゲーム』。

来年1月に長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で開催されることが決まっています。

13日に長崎市内で会見が行われ、出場する26選手が発表されました。

世界最高峰のNBAでのプレー経験を持つ「千葉ジェッツ」の渡邊 雄太選手や、富樫 勇樹選手のほか、県内出身選手も名を連ねました。

雲仙市出身で「サンロッカーズ渋谷」に所属する田中 大貴選手と、松浦市出身で

「アルティ―リ千葉」に所属する黒川 虎徹選手など、リーグを代表するスター選手が顔をそろえる中…、

（発表）

「そして、長崎ヴェルカ 馬場雄大。長崎ヴェルカ 川真田紘也」

長崎ヴェルカからはBリーグ推薦枠で、馬場 雄大選手と川真田 紘也選手が選出。

さらに2人が所属する「B.WHITE」の指揮官をモーディ・マオールヘッドコーチが務めることが発表されました。

馬場選手は3大会連続5度目、川真田選手は2大会連続の出場です。

熱い盛り上がりが期待される本拠地のハピネスアリーナでの開催に、両選手も意気込みます。

（川真田 紘也選手）

「長崎でやるということで、自分のチームということで、それは光栄なこと。全力でやる。長崎の特色をパフォーマンスにできたらいい」

（馬場 雄大選手）

「選手たちにはアリーナもそうだが、周りのスタジアムシティとか長崎全体の盛り上がりを感じてほしい。みんなと笑顔溢れるオールスターにしたい」

「オールスターゲーム」は、3日目の来年1月18日に開催。

チケットは、ヴェルカファンクラブ先行で来月3日から。

Bリーグチケットで4日から販売予定です。