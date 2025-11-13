【月額2万円台〜】千代田区の区営・区民住宅が入居者募集中！ 世帯用・単身用10戸。募集情報まとめ
11月下旬、東松下町や淡路町など、区内住宅の世帯用・単身用の入居者を募集する東京都千代田区。申し込みには資格条件と期間が定められており、本記事ではそれらを詳しく解説します。
また、区営高齢者住宅として淡路町高齢者住宅（1DK、33.8平方メートル）1戸と、区民住宅として西神田区民住宅（1DK、39.16平方メートル）1戸を募集します。注意点として、東松下町住宅では居室内で病死などがあった住宅（単身用1戸）も募集していますが、使用料は一般住宅と変わりません。入居後、部屋の変更はできませんので、この点を了承した上で申し込む必要があります。
「申込みのしおり」は、11月17〜28日までの期間、区役所2階区政情報コーナー、5階住宅課、および各出張所で配布されます（土日祝を除く）。申し込みは郵送限定で、期間は17〜28日の消印があり、12月3日までに届いたものに限り有効です。(文:橋酒 瑛麗瑠)
住宅の概要と家賃情報今回の募集では、区営住宅と区民住宅が対象です。区営住宅の世帯用は東松下町住宅（2DK、43.8平方メートル）が2戸で、使用料は月額2万8700円〜4万2800円です。単身用としては、同じく東松下町住宅（1K、32.2平方メートル）が5戸で、使用料は月額2万1100円〜3万1400円。
申込資格と手続き期間は？入居希望者は、まず申込資格を満たしているか確認しましょう。区営住宅は、申込者本人が千代田区内に1年以上在住していることや、世帯の所得が基準内であることが必須です。一方で区民住宅は、申込者本人または親・子が区内に在住している、あるいは申込者本人が区内に勤務（アルバイト・パート等は除く）していれば申し込むことができます。どちらの住宅も、原則として自家所有者や住民税を滞納している人は申し込めません。
