「何がしたくてどこへ向かっているのか」ローラ、無人島ショットに反響「誰が撮っているんだろう」
タレントのローラさんは11月12日、自身のInstagramを更新。無人島での様子を公開しました。
コメントでは「貴重な体験羨ましい」「ローラちゃんって、本当に凄いし、美しい」「ワイルドですね」「今のローラさんはまさに人生を満喫してるって言葉がお似合いな気がします」「モデルさんなのにバリバリ日焼けしてて、それでも売れっ子なのめっちゃかっこいい」「へっぴり腰が可愛すぎ」「西部劇や、開拓に来たカウボーイみたい」「誰が撮っているんだろう、綺麗」と、絶賛の声が寄せられました。また「何がしたくてどこへ向かっているのか」との声も見られました。
(文:多町野 望)
「本当に凄いし、美しい」ローラさんは「2泊3日無人島の旅」とつづり、13枚の写真を投稿。おいしそうな食べ物や、自然豊かな景色が写っています。6〜8枚目は、畑で作業をするローラさんの姿。きれいな肌やスタイルの良さが際立っています。「みんなで一緒にジャガイモ畑を作ったり、火でご飯を炊いたり、海に一日中もぐったり」「時間もきにしないで、好きな時に眠って、好きな時にお料理をして、好きな時に畑仕事をして、、。すっごく自由で子供の頃に帰ったようなきもちになった」と、思い出を振り返りました。
「初めてのお米の収穫」10月12日には「初めてのお米の収穫 人生で忘れられない経験になりました」とつづり、田んぼで作業をする姿を公開していたローラさん。自然との触れ合いを大事にしていてすてきです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
