韓国と強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）を行う侍ジャパンに初選出されたソフトバンク・野村勇内野手（28）が13日、母校の拓殖大学を表敬訪問し、岡戸巧理事長らから激励を受けた。

同大の職員からも「日本シリーズのホームラン見てました」や「いつも応援してます」など多くの祝福や激励を受け「うれしいし、気が引き締まります」と思い新た。来年3月のWBC選出へ、重要なアピールの場となる韓国戦へ向け「本戦に選ばれるように頑張ります」と誓った。

野村はレベルの高い東都大学野球連盟で、当時1部に所属していた拓殖大に進学。15年の1年春に2部降格を味わったものの、同年秋からレギュラーをつかみ、主力選手として活躍した。18年の4年春には2部ながら12試合で3本塁打、10打点、打率・351をマーク。1部昇格は叶わず、大学野球の聖地・神宮球場でのプレーは叶わなかったが社会人野球の強豪・NTT西日本入社を勝ち取った。

21年ドラフト4位でソフトバンクに入団し、1年目に97試合で10本塁打、25打点、10盗塁。さらなる飛躍が期待されたが、2、3年目は故障の影響もあり、低迷した。「今年ダメなら終わり」と背水の陣で臨んだ今季、126試合に出場し12本塁打、40打点、打率・271、18盗塁とキャリアハイの成績をマーク。オールスター、侍ジャパン入りと飛躍の年となった。

母校訪問を終え「一年だけじゃダメ。今年以上の成績を残して、それを続けていけるように。また胸を張って来られるように頑張る」とレギュラー定着へ闘志を燃やした。