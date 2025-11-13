授業は理解できているのに、テストになると力を発揮できない子がいる。プロ家庭教師集団名門指導会代表の西村則康さんは「大量の塾の宿題をこなしているうちに、アタフタ学習になっていることが多い。親の普段の声かけを工夫してみてほしい」という――。

■塾の宿題はできるのに応用問題は解けない

授業は理解できているようなのに、テストになると思うように点が取れない。頑張っている子供本人も、サポートする親も、歯がゆい気持ちになるだろう。だが、「分かる」と「解ける」の間の距離は人それぞれ。本人は「分かったつもり」でも、本当に理解できているかどうか疑わしいことは多々ある。

「授業で習ったこの問題は解ける」もしくは「この問題を解く手順は分かっている」という場合、塾のテキストから離れた実力テストの問題を自力で解くまでの距離はまだ遠い。ここの距離を埋めるのに必要なのが、「この問題」ではなく、「このような問題の特徴は何か？」という捉え方ができているかどうか。

多くの子の場合、塾の授業では理解できて、宿題で類題を解くことまではできている。しかし、その範疇を超えた応用問題になると、途端にできなくなってしまう。原因は「この問題を解くときには、この公式を使えばいい」といった丸暗記学習に陥っているから。そういう子は、目の前にある「この問題では何が問われているか」に意識が向かず、問題文に出てくる数字をただ自分の知っている公式に当てはめようとする。

■「このような問題」を解くための力

だが、総合力が求められる実力テストで、授業で習った問題やテキストに載っている問題がそのまま出ることはまずない。「この問題」ではなく、「このような問題」を解くには、「このような問題の特徴」をきちんと理解し、「目の前にあるこの問題は、ここの距離を聞かれているのだから、線分図を書けば解けるかな？ いや、待てよ。ダイヤグラムかもしれない」など、自分の頭の中に収納されている知識を、条件や状況に応じて適確に引き出す力が求められる。

そのためには、新しい単元を習うときに、「なぜこの場合にこの式を使うのか？」「どんな図を書くと答えが導けるのか？」「そのときに大切なことは何か？」を含めて、自分なりに納得して理解する必要がある。そこが理解できていれば、「分かる」と「解ける」の距離は近い。

■できる子の解答用紙には「思考の形跡」がある

「このような問題」を解くときに必要になるのが、問題文を読み解く力だ。問題文を読みながら、「今分かっていることは何？」「聞かれていることは何？」「あと何が分かれば解けそう？」といった感じで、自問自答しながら読む習慣をつけることがポイント。

そのときに、頭の中だけで情報を整理するのではなく、数字をメモ書きしたり、線分図や面積図を書いたりといった手作業することがとても大事になる。ところが、この手作業を億劫がる子が多い。そういう子の解答用紙を見ると、筆算の跡だけで、思考の形跡がまったく見当たらない。つまり、自分の頭と手を使って考えていないということだ。

子供たちの解答用紙を見ると、同じ不正解でも、「この子は、今はまだ知識の埋め合わせができていないけれど、今後は成績が上がっていきそうだな」と期待感が持てる子と、「このままのやり方では、かなりマズいことになるぞ」と危機感を抱く子がいる。

両者の違いは何かというと、ちゃんと自分の頭と手を使って考えた形跡があるかどうか。前者の場合、自分で考えた形跡はあるけれど、今はまだ知識が欠落していたり、整理ができていなかったりするだけで、今後、演習問題に取り組んでいるうちに、徐々に力がついてくることが予想できる。だが、後者の場合は、「アタフタ学習」になってしまっている可能性が非常に高い。

■塾の宿題と格闘しているうちに「アタフタ学習」に

「アタフタ学習」とは、大量の塾の宿題に毎日対応しているうちに、「急いで解かなきゃ」「とにかく終わらせなきゃ」と、常にアタフタした状態で勉強をするようになった状態をいう。そういう子はテストでも、「早く解かなければ、最後までたどり着けないかもしれない」と思い込み、問題文をよく読まずに、塾で習った（ような）問題が出たら、「あ、これはあの公式に当てはめればいいんだ」と、自分で考えることなく、答えを出そうとする。

もしくは、「なんとなくこれって気がする」と適当にエイヤッと答えを書いてみる。そういう子に、「なぜこの答えだと思ったの？」「どうやって答えを出してみたの？」と聞くと、ほとんどの子が答えられない。

■「早く宿題をやりなさい！」が「イヤイヤ学習」を招く

では、なぜ多くの子供たちが「アタフタ学習」に陥ってしまっているのだろうか？ これはまわりの影響がとても大きい。特に親に毎日「早く宿題をやりなさい！」「さっさと宿題を終わらせなさい」と言われ続けた子に、その傾向が出やすい。そして、そういう子はかなりの割合で「イヤイヤ学習」に陥っている。こうなってしまうと、なかなか成績は上がっていかない。

わが子の成績を上げたいと望むのなら、親は子供が気持ちよく勉強できるように、努力をしてほしい。「中学受験に挑戦するのだから、毎日勉強するのが当たり前」と思わず、「遊びたい盛りの小学生なのに、高い目標に向かって、毎日頑張って勉強して本当にえらいね」と褒めてあげてほしい。問題文をろくに読まず急いで答えを出そうとしていたら、問題文に興味が向かうような声かけをしてあげてほしい。

子供の勉強に付き添うときは、ちゃんと勉強しているかどうかを監視するのではなく、まずは問題文を音読させて、「問題文を読んでみて、いま分かっていることは何？」と聞いてみる。ちゃんと答えられたら「そうだよね。よく分かったね」と褒めてあげる。次に「じゃあ、この問題は何を求めるの？」と聞いて、子供に答えさせる。そうやってこまめに褒めながら、丁寧に向き合ってあげると、子供は一つひとつの問題文に興味が向くようになる。

■4、5年生のうちはたくさん間違っていい

このときに間違いを否定してはいけない。親が正しさを求めすぎると、子供は間違うことを怖がるようになる。長年、中学受験の指導に携わってきて感じるのは、近頃の子供たちは失敗を極度に恐れる傾向があることだ。これは日頃から身近な存在である親からダメ出しをされ続けているからではないかと考える。

そういう子は親の顔色ばかりを伺い、自分の考えに、自分の答えに自信が持てない。だが、中学受験に挑戦するのは子供本人であって、実際の入試で親が横に付くことはできない。自分の答えに自信が持てるようにするには、「自分で考えて解けた」という経験をたくさんさせる必要がある。

だから、4、5年生のうちはたくさんの間違いを経験させてほしい。そのとき、できなかったことを指摘するのではなく、なぜそのように考えたのか聞いてみる。そして、もう一度やらせてみると、「あれ？ 確かにこのやり方では解けないな。ということは、別のあのやり方で解けばよかったのか！」と自分で気づけるようになる。そうすれば、自分の経験として、頭に残りやすくなる。

「失敗は成功のもと」というように、失敗を経験してみなければ身につかないことがある。そうやって、4、5年生のときに自分で考える習慣を身につけておくと、6年生になってさまざまなタイプの問題が出たときに、応用が利くようになる。

■6年生は「うっかりミス」をなくすことが重要

6年生は今、志望校の過去問に取り組んでいる時期だろう。受験本番が近づいてくると、現時点での点数を本番の点数のように感じてしまい、もう受からないのではないかと気持ちが落ち込むかもしれない。だが、不正解の大半は、数字や単位を書き間違えたとか、解き方は合っていたのに、最後の計算で間違えてしまったといったうっかりミスであることが多い。落ち着いて解いてみたら、30点分プラスになり、合格点に届いた、なんてことは多々ある。つまり、制限時間中に解かなければという焦りが、ミスを引き起こしているのだ。

そういう場合は、制限時間内に終わらせることよりも、正解するには何に気をつければいいかというところに重点を置く。ちゃんと問題文を読んでいたか、頭の中だけで考えず、ちゃんと手を動かしながら考えてみたか。この正しい勉強の作法を端折っていなかったか、確認してみる。目の前に本番が迫っているのに、そんなのんびりとした勉強はできない、と思うかもしれないが、ここを疎かにして得点力を上げることはできない。どうか、根気強く付き合ってあげてほしい。

■本番に弱い子をプレッシャーから解放する一言

授業では理解できているし、正しい勉強の作法も身についている。ところが、実力テストになると、緊張のあまり頭の中が真っ白になってしまう子がいる。単に本人の性格という見方もあるが、親からのプレッシャーが影響しているケースは少なくない。

多くの場合、親は「次のテストは、今後のクラスに関わる大事なテストだから、頑張るのよ！」という言い方をする。確かにその通りではあるのだが、そう言われると、「絶対に失敗できない」「失敗したら叱られる」というプレッシャーが生まれ、本来持っている力が発揮できなくなってしまうので注意が必要だ。

そういう子は入試本番も弱いので、受験校選びが重要になる。1月の前受験で安全校を受験させ、必ず合格を手に入れておくといった戦略が必要になるだろう。もしくは、他塾の模試も受けさせ、自分の通っている塾とは違う雰囲気の中、テストを受けるという練習をさせるといいだろう。

本番に弱い子に効く言葉は、「いつも通りにやれば大丈夫だよ」。このたった一言で、プレッシャーから解放される。入試本番であれば、「○○だけやれば、あとはいつも通りでいいよ」という言葉も効く。親としては、あれも言っておきたい、これも言っておきたいと思うかもしれないが、要点は1つに絞るのがポイントだ。例えば「問題文だけしっかり読めば、あとはいつも通りでいいよ」といったように。

そうすれば、子供も「よし、問題文は絶対にしっかり読むぞ！」と、親が伝えたいことが頭に残るだろう。すると、実際の入試で気持ちが焦って、問題文を読み飛ばしてしまうといったミスを防ぐことができる。最後の最後は、わが子の力を信じ、送り出すしかないのだ。

西村 則康（にしむら・のりやす）

中学受験のプロ家庭教師「名門指導会」代表／中学受験情報局 主任相談員

40年以上難関中学受験指導をしてきたカリスマ家庭教師。これまで開成、麻布、桜蔭などの最難関中学に2500人以上を合格させてきた。新著『受験で勝てる子の育て方』（日経BP）。

（中学受験のプロ家庭教師「名門指導会」代表／中学受験情報局 主任相談員 西村 則康 構成＝石渡真由美）