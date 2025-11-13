¡Ú¾®ÅÄ¸¶¶¥ÎØ¡¦£Ç·»ÜÀßÀ°È÷Åù¶¨»¿¶¥ÎØ¡Û»³ÅÄÎÊ¡¡½éÆü¥¯¥ê¥¢¤Ë°ÂÅÈ¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡¡¾®ÅÄ¸¶¶¥ÎØ£Ç·¡ÖÂè£±£³²ó»ÜÀßÀ°È÷Åù¶¨»¿¶¥ÎØ¡¡£Î£Ï¡¡£Ë£Å£É£Ò£É£Î¡¤¡¡£Î£Ï¡¡£Ì£É£Æ£Å¡¡£Ã£Õ£Ð¡×¤¬£±£³Æü¡¢³«Ëë¡££²£²£Ò¤Î°ì¼¡Í½Áª¤òÀ©¤·¤¿»³ÅÄÎÊ¡Ê£²£¶¡á´ôÉì¡Ë¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¤³¤ì¤¬º£Ç¯½é¤Î£Ç·½éÆü¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£³·î¥¦¥£¥Ê¡¼¥º£Ã¤Ç½à·è¿Ê½Ð¡¢¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È£Æ¤Ç¤â°ìÍ½¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ê¤É£Ç¶¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö£Ç·¡Êº£Ç¯£´Àá»²Àï¡Ë¤ÏÁ´Éô¡¢½éÆü¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤È°ìÅÙ¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÍ¥½Ð¤ÎÀª¤¤¤ò¶î¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Àº£¥·¥ê¡¼¥º¡£°ìÍ½£²£Ò¤ò·Ú¤ä¤«¤ÊÃæÃÄ¤Þ¤¯¤ê¤Ç²÷¾¡¤·à£µÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾á¤Ç½éÆü¥¯¥ê¥¢¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡Ö½Å¤¯´¶¤¸¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ë¤Ê¤êÆâÍÆ¤â¡Ä¡£¡Ê¹â¶¶¡ËÏÂÌé¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë·Ù²ü¤¬½¸¤Þ¤ëÅ¸³«¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÀÈ¤µ¤òÁê¼ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤³¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¥ä¥é¤ì¤ë¡×¤È£Ç·½éÆü¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶°ø¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ëÊý¤¬¡¢·Ù²ü¤â¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥ì¡¼¥¹³Ê¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢»ý¤ÁÌ£¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡°ìÈ¯¤ÎÇË²õÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂçÊª·âÇË¤â¸«¤»¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¡¢ÆóÍ½¤Ç¤âºÆ¤Ó¹ë²÷¤Ê°ì·â¤òÊü¤Ä¡£