¡Ú¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¡¡¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ß¡ÖÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯Æ»¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë£²£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡Ê£±£²·î£´Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤¬£±£³Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤³¤Èº´»³Áï¡Ê£¶£·¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ë¤Ï¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Í£É£Ò£Á£É¡¢¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó¤Î¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤é¤¬»²Àï¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·Àß¤µ¤ì¤¿£Ó£Ó£Ð£×Ç§ÄêÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡õÃÝÅÄÀ¿»Ö¤ÈÂ¼¾åÏÂÀ®¡õ¹â¶¶à¿Í¶ô¤¤áµÁÀ¸¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡½éÂå¸×¤ÏÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡Öº£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¥¦¥Á¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë¤ÏÁíÎÏÀï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤ë¡£½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò£Í£Ì£Â¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Âè£±»î¹ç¤«¤é¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³Âç²ñÏ¢Â³»²Àï¤È¤Ê¤ë£Í£É£Ò£Á£É¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï£Ó£Ó£Ð£×¡ÊÅö»þ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¤¿¿ÌºÒ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¶½¹Ô¡Ê£±£²Ç¯£µ·î¡¢»³¸ý¸©¡¦´àÎ®Åç¡Ë¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤À¤Ã¤¿¡£½éÂå¸×¤Ï¡Ö°ì¸À¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¡£¡Ö£Í£É£Ò£Á£É¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¿·´Ö¤µ¤ó¡Ê¸Î¡¦¿·´Ö¼÷¤µ¤ó¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤È¤«¡¢¿·´Ö¤µ¤ó¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«Ì´¤Ë¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò£Í£É£Ò£Á£É¤Á¤ã¤ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò´Å¤ó¤¸¤Æ¸«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£µ¼þÇ¯¡¢º´»³Áï¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤À¡£½éÂå¸×¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯Æ»¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿³ÊÆ®µ»¤ÎÊý¤È¤·¤Æ¤ÏÍèÇ¯¤Þ¤¿Âç¤¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Çº£É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£