¡¡½÷Í¥¤ÎÆà½ï¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Í£É£Ä£Ô£Ï£×£Î¡¡£Ù£Á£Å£Ó£Õ¡¡£Ã£È£Ò£É£Ó£Ô£Í£Á£Ó¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê£±£±·î£±£³Æü¡Á£±£²·î£²£µÆü¡ËÅÀÅô¼°¡õ½éÆü¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿¦¿Í¤ª¤è¤½£¶£°ÁÈ¤Ë¤è¤ë¹©·ÝºîÉÊ¤¬½¸·ë¡£à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥Õ¥Èá¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö£Í£å£ò£ò£ù¡¡£Ë£Ï£Ç£Å£É¡¡£Å£ø£è£é£â£é£ô£é£ï£î¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡Æà½ï¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÇò¤¤°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿È±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡Öº£¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÃ»¤¤Ä¹¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÃÝºÙ¹©¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤¿Ìó£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¡Ö£Í£å£ò£ò£ù¡¡£Ë£Ï£Ç£Å£É¡¡£Ô£ò£å£å¡×¤òÅÀÅô¡£Æà½ï¤ÏÌÀ¤«¤ê¤Î¤È¤â¤Ã¤¿¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¾å¤²¤ë¤È¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¹¤´¡Á¤¤¡×¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤·¡Ö¼êºî¤ê¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¥Ä¥ê¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆà½ï¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÌë¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÀÖ¤¤¸÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤Ã¤È¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Î¸÷¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¾®¤µ¤¤Çò¤¤¸÷¤¬²¿¸Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤¬¥È¥Ê¥«¥¤¤À¤Ã¤Æ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÆü¤â¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤â¡¢¤½¤Î¸÷¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢³¹Åô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£¤Ç¤â¤¢¤Î»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤«¸«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£