¡Ú¾®ÅÄ¸¶¶¥ÎØ¡¦£Ç·»ÜÀßÀ°È÷Åù¶¨»¿¶¥ÎØ¡Û¾®¾¾ºêÂçÃÏ¤¬Éüµ¢Àï¤ò²÷¾¡¡Ö¤Þ¤¿ÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¾®ÅÄ¸¶¶¥ÎØ£Ç·¡ÖÂè£±£³²ó»ÜÀßÀ°È÷Åù¶¨»¿¶¥ÎØ¡¡£Î£Ï¡¡£Ë£Å£É£Ò£É£Î¡¤¡¡£Î£Ï¡¡£Ì£É£Æ£Å¡¡£Ã£Õ£Ð¡×¤¬£±£³Æü¡¢³«Ëë¡££¸£Ò¤Î°ì¼¡Í½Áª¤Ï¡¢º£²ó¤¬Éüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿¾®¾¾ºêÂçÃÏ¡Ê£´£³¡áÊ¡Åç¡Ë¤¬¼«ÎÏ¤ËÅ¾¤¸¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¾®¾¾ºê¤Ï£¸·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼°ìÁöÌÜ¤ÇÍî¼Ö¤¹¤ë¤â¡¢ÅÓÃæ·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯µ¤ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ò´°Áö¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö²£ÆÍµ¯¹üÀÞ¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹´ü·ç¾ì¡£º£²óÌó£³¤«·î¤Ö¤ê¤ËÀïÎó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤ÏÆ±¸©¤Î¸åÇÚ¡¦ÊÕ¸«¸÷µ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÊÕ¸«¤¬£³ÈÖ¼ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤ß¤ë¤ä¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¼«ÎÏ¤ËÅ¾¤¸¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¸«»ö¤ËÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡ÖÊÕ¸«·¯¤Î»Å³Ý¤±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡ÊÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÌÜÉ¸¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡ÊµÓ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼Ö¤¬½Ð¤¿¡£¡ÊÉüµ¢¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎý½¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·´¶¤¸¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÍî¼Ö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÈ¤Ë¾è¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÆ¤Ó¾å°Ì¤Ø¡×¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê¸µ¤Ë¡ËÌá¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¿Í¤Î¸å¤í¤ò²ó¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»ý¤Á¾ì¡¢»ý¤Á¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡¢¤·¤«¤·ÎÏ¶¯¤¯»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£