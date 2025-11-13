【PLAY! PLAY! PLAY! PlayStation 5 広島試遊イベント】 開催日時：11月15日10時30分～18時 開催場所：シャレオ中央広場（広島県広島市中区基町地下街100号）

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、広島県の地下街「紙屋町シャレオ」にて特別イベント「PLAY! PLAY! PLAY! PlayStation 5 広島試遊イベント」を11月15日に開催する。開催時間は10時30分より18時まで。

本イベントでは、子供から大人まで楽しめるPS5タイトルを実際に試遊可能。ラインナップは「ワンス・アポン・ア・塊魂」、「ソニックレーシング クロスワールド」、「アストロボット」、「はじめてのグランツーリスモ」の4タイトルとなっている。

また、会場では「PlayStation 30周年ステッカー」の配布が行なわれるほか、試遊に参加すると「特製アクリルキーホルダー」をプレゼント。さらに、会場の様子をSNSで投稿すると「PlayStation 30周年特製アクリルキーホルダー」がプレゼントされる。なお、試遊は先着順で、事前予約受付は行なわれない。

【会場のイメージ・ノベルティ】

PlayStation 30周年ステッカー

特製アクリルキーホルダー

PlayStation 30周年特製アクリルキーホルダー

【試遊可能なタイトル】

ワンス・アポン・ア・塊魂

ソニックレーシング クロスワールド

アストロボット

はじめてのグランツーリスモ

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

