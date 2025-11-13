山形県大石田町で13日、特産の自然薯の収穫体験が行われ、地元の小学生たちが1メートル近くある自然薯を次々と掘り出しました。



収穫「よいしょ、 あっ、抜けた」



土の中から出てきたのは大きいもので1メートル近くある立派な自然薯です。

自然薯の収穫体験は「大石田町新作物開発研究会」が地元の子どもたちに町の特産品について知ってほしいと毎年行っているものです。

大石田町産の自然薯は強い粘りと甘味、コクがあるのが特長で生産量は6万本と東北では最大だということです。

ことしは、町内にある3つの小学校に通う6年生41人が5月下旬に種芋を畑に植え、およそ半年間育ててきました。

そして、収穫を迎えた13日、児童たちは農家から指導を受けながら自然薯が折れないよう1本1本慎重に掘り出していきました。





「重いです」「いえーい」児童たち「意外と重たかった」「楽しかった、力が必要で大変だった」「まだ自然薯を食べたことがないので楽しみ」大石田町新作物開発研究会 海藤明会長「掘ってみないと大きくなっているか分からないが期待していた以上に大きくなっていた。子どもたちも満足しているのでは。自分が作ったものを食べてまずおいしいと思ってもらう。そうすれば大石田の特産品だと胸を張って販売できる」13日に収穫された自然薯はおよそ120本で、このうち80本は11月26日、町内の温泉施設「あったまりランド深堀」で児童たちが自ら販売するということです。