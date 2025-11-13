0-100km/h 8.7秒の活発さ 速度調整しやすい

スズキ初の量産バッテリーEV、eビターラ。今回は、61.0kWhの駆動用バッテリーに174psのモーターが組み合わされた、前輪駆動を主に試乗した。

発進加速は、プジョーE−2008などステランティス・グループの競合モデルより活発。アクセルペダルの反応は漸進的で、速度調整しやすい。バイワイヤ制御のブレーキペダルの踏み心地もソリッドで、制動力の発生は自然といえる。



スズキeビターラ 61kWh ウルトラ（英国仕様）

四輪駆動はツインモーターで183psと、最高出力は大きく違わないものの、最大トルクは11.5kg-mも太くなる。0-100km/h加速は、7.4秒となかなか鋭い。174psの前輪駆動でも8.7秒と、日常的な不満はないはずだが。

ただし、充電量が減ると加速力が弱くなる様子。技術進化を重ねる最近のEVで、このような制御は珍しい。

乗り心地は快適 直感的で線形的な操舵感

回生ブレーキの効きは複数から選択でき、いずれも感覚は掴みやすい。センターコンソールには、ワンペダル・モードを選べるボタンもある。アクセルペダルを放しただけでは、完全には停止しないけれど。

サスペンションはソフト側にあり、強い入力を受けると稀に減衰力が足りなく思えるものの、乗り心地は概ね良好。凹凸の大小を問わず、巧みに吸収してくれていた。高速域での静寂性を高めれば、一層快適になるだろう。



スズキeビターラ 61kWh ウルトラ（英国仕様）

ステアリングの反応は、直感的で線形的。この辺りは、トヨタ車らしい特性といえる。とても自然に、意識することなく思い通りに操れる。グリップ力が高く、回頭性は想像以上にシャープ。シャシーのバランスが良い。

四輪駆動版は、ステアリングが前輪駆動より僅かに重め。乾燥した路面では、走りの違いを感じ取りにくかったが、冬場など滑りやすい路面では差が現れるのだろう。

充実の運転支援 振るわない電費と急速充電

運転支援システムは、車線維持支援にアダプティブ・クルーズコントロール、ブラインドスポットモニター、パーキングセンサーなどが標準。クルーズコントロールの動作は非常に滑らかで、ドライバー監視機能も過度に反応せず好ましい。

制限速度警告も備わるが、現実の流れを踏まえると少々煩わしく、タッチモニターを何度かタップしないとオフにはできない。車線維持支援は、反応が過敏に思えた。



スズキeビターラ 61kWh ウルトラ（英国仕様）

電費は、四輪駆動版のカタログ値が5.9km/kWhと振るわず。複合的に走らせた今回の試乗では、4.8km/kWhに留まった。高速道路で急激に低下する印象だったため、市街地中心なら、もっと伸びるのかもしれない。

急速充電は、試したところ67kWがピークの様子。こちらも優秀とはいえない。

期待以上の楽しさ もう少しお値段が安ければ

eビターラは、このクラスの電動SUVとしてまとまりは良い。しっかり練られた運転体験は、確かな強みだろう。アクセルペダルを踏み込めば、期待以上の楽しさがある。乗り心地も良く、実用性も悪くない。

他方、タッチモニターの反応は少々遅い。パワートレインの効率性は、最新モデルとして若干物足りない。ライバルと同等の英国価格を踏まえると、コストパフォーマンスで優位にあるとはいいにくい。



スズキeビターラ 61kWh ウルトラ（英国仕様）

少なくとも、スズキは駆動用バッテリーにも10年間の保証を付帯するとのこと。四輪駆動の設定も、該当クラスでは珍しい。これでもう少しお値段が安ければ、と思うのは筆者だけではないだろう。

◯：直感的に運転できる 快適な乗り心地

△：狭めの荷室 反応の遅いタッチモニター 高速域での電費

スズキeビターラ 61kWh ウルトラ（英国仕様）のスペック

英国価格：3万4049ポンド（約695万円／試乗車）

全長：4275mm

全幅：1800mm

全高：1635mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：8.7秒

航続距離：428km

電費：6.6km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1799kg

パワートレイン：AC同期モーター

駆動用バッテリー：61.0kWh

急速充電能力：−kW（DC）

最高出力：174ps

最大トルク：19.5kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動