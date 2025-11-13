RAVIJOURが贈る♡2025クリスマスコレクションで、あなたらしい“セクシー”を纏って

「セクシーに生きる Just be yourself」。そのステートメントのもと、RAVIJOUR（ラヴィジュール）が提案するのは、ただ華やかに見せるだけでなく、内なる自信を引き出すランジェリー。2025 CHRISTMAS COLLECTIONでは、繊細なレースや輝きをまとったデザインが、女性の魅力をより一層引き立てます。特別な夜に、自分らしく輝くための一着を見つけてみて♡

RAVIJOUR 2025 クリスマスコレクションが登場

RAVIJOURが発表した「2025 CHRISTMAS COLLECTION」は、華やかなシーズンにふさわしい特別なラインナップ。

まず注目は、「グロリアージュ グラマーアップ ブラ」（8,900円～）。

繊細なフリルレースと上品な輝きが胸元を飾り、同シリーズのショーツ・Tバック（各3,800円）やガーターベルト（4,900円）、チョーカー（1,900円）と合わせることで、よりドラマティックな印象に。

カラーはボルドー、ネイビー、パープルの3色展開です。

続く**「フェザーセレステ トリックリフト ブラ」（8,900円～）**は、まるで光の羽のようなデザインが印象的。

ショーツ・Tバック（各3,800円）やガーターベルト（4,900円）と組み合わせることで、神秘的な美しさを引き出します。

ネイビー、ホワイト、レッド、ブルーの4色が揃い、ビーナスのような輝きを纏えるシリーズです♪

さらに、**「エミリー ホットリフト ブラ」（7,900円）**は、甘くロマンティックなムードが漂うコレクション。

リボンやレースのディテールが可憐さを演出し、ショーツ・Tバック（各3,800円）、チョーカー（3,500円）とのセットアップで心までとろけるような魅力を放ちます。

カラーはブラックとレッドの2色展開。

心ときめくノベルティキャンペーンも開催♡

RAVIJOURでは、クリスマスコレクションの発売を記念してノベルティキャンペーンを開催中。対象のクリスマス商品を1セット購入するごとに、同シリーズのベビードールをプレゼント。

このシーズンだけの特別なアイテムとともに、ホリデーの高揚感をより一層楽しんで♪

販売は、公式オンラインストア（10月30日12:00～）、および**全国の店舗（10月31日～）**でスタートします。

あなたの“特別な夜”を彩るRAVIJOURの魔法

この冬、RAVIJOURが提案するのは“自分らしく生きることこそ最高のセクシー”。

クリスマスコレクションのランジェリーは、纏うたびにあなたの中の輝きを引き出し、内面の自信へと変えてくれるはず。

特別な夜をもっとロマンティックに、もっと自由に楽しんでみてはいかがでしょうか♡