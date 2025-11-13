RAVIJOURが贈る♡2025クリスマスコレクションで、あなたらしい“セクシー”を纏って
「セクシーに生きる Just be yourself」。そのステートメントのもと、RAVIJOUR（ラヴィジュール）が提案するのは、ただ華やかに見せるだけでなく、内なる自信を引き出すランジェリー。2025 CHRISTMAS COLLECTIONでは、繊細なレースや輝きをまとったデザインが、女性の魅力をより一層引き立てます。特別な夜に、自分らしく輝くための一着を見つけてみて♡
RAVIJOUR 2025 クリスマスコレクションが登場
RAVIJOURが発表した「2025 CHRISTMAS COLLECTION」は、華やかなシーズンにふさわしい特別なラインナップ。
まず注目は、「グロリアージュ グラマーアップ ブラ」（8,900円～）。
繊細なフリルレースと上品な輝きが胸元を飾り、同シリーズのショーツ・Tバック（各3,800円）やガーターベルト（4,900円）、チョーカー（1,900円）と合わせることで、よりドラマティックな印象に。
カラーはボルドー、ネイビー、パープルの3色展開です。
続く**「フェザーセレステ トリックリフト ブラ」（8,900円～）**は、まるで光の羽のようなデザインが印象的。
ショーツ・Tバック（各3,800円）やガーターベルト（4,900円）と組み合わせることで、神秘的な美しさを引き出します。
ネイビー、ホワイト、レッド、ブルーの4色が揃い、ビーナスのような輝きを纏えるシリーズです♪
さらに、**「エミリー ホットリフト ブラ」（7,900円）**は、甘くロマンティックなムードが漂うコレクション。
リボンやレースのディテールが可憐さを演出し、ショーツ・Tバック（各3,800円）、チョーカー（3,500円）とのセットアップで心までとろけるような魅力を放ちます。
カラーはブラックとレッドの2色展開。
心ときめくノベルティキャンペーンも開催♡
RAVIJOURでは、クリスマスコレクションの発売を記念してノベルティキャンペーンを開催中。対象のクリスマス商品を1セット購入するごとに、同シリーズのベビードールをプレゼント。
このシーズンだけの特別なアイテムとともに、ホリデーの高揚感をより一層楽しんで♪
販売は、公式オンラインストア（10月30日12:00～）、および**全国の店舗（10月31日～）**でスタートします。
あなたの“特別な夜”を彩るRAVIJOURの魔法
この冬、RAVIJOURが提案するのは“自分らしく生きることこそ最高のセクシー”。
クリスマスコレクションのランジェリーは、纏うたびにあなたの中の輝きを引き出し、内面の自信へと変えてくれるはず。
特別な夜をもっとロマンティックに、もっと自由に楽しんでみてはいかがでしょうか♡