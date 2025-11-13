台風26号から変わった温帯低気圧によって前線が刺激され、沖縄本島や奄美地方には断続的に雨雲がかかっています。木曜日の夜はこの低気圧本体が近づいてくるため、沖縄本島では線状降水帯が発生するおそれがあり、沖縄本島だけでなく奄美地方でも、非常に激しい雨や雷雨に注意・警戒をしてください。

【沖縄本島で線状降水帯発生するおそれ】

木曜日夜遅くから金曜日未明は、沖縄本島で線状降水帯が発生するおそれがあります。

【木曜日夜からの24時間予想雨量】（いずれも多い所で）

沖縄 ：200ミリ

奄美地方：150ミリ

木曜日夜から金曜日未明にかけて、この数字の雨が数時間で一気に降るおそれがあり、就寝の時間帯も土砂災害や低い土地の浸水・河川の増水などに注意・警戒が必要です。

【金曜日の天気】

金曜日は、前線や低気圧は離れ、北日本は冬型の気圧配置となります。そのため、北海道の日本海側では雪が降る所があるでしょう。西日本や東日本は高気圧に覆われて、広く晴れる見込みです。

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ： 6℃ 釧路： 8℃

青森 ：10℃ 盛岡：12℃

仙台 ：16℃ 新潟：15℃

長野 ：13℃ 金沢：16℃

名古屋：21℃ 東京：19℃

大阪 ：19℃ 岡山：19℃

広島 ：20℃ 松江：19℃

高知 ：22℃ 福岡：21℃

鹿児島：24℃ 那覇：27℃

【週間予報（西日本）】

月曜日にかけて晴れる所が多い見込みです。来週火曜日は日本海側では雨が降る予想で、山陰地方の標高の高い所では雪が降る可能性もあります。また、来週火曜日は12月中旬から下旬並みの寒さとなりそうです。

【週間予報（東日本・北日本）】

日曜日にかけては広く晴れる見込みです。そして、来週前半は一段と強い寒気が流れ込む影響で、日本海側では雪が降る所が出てくるでしょう。最高気温は来週火曜日は、東京は15℃と平年並みの予想ですが、関東以外の地域は12月並みで冬の装いが必要となってきそうです。