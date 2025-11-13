【14日（金）全国天気】

・14日未明にかけ沖縄は線状降水帯の可能性

・北日本は冬型

・北海道はふぶく所も

・東日本や西日本は晴天

台風26号から変わった低気圧が通過するため、14日（金）未明にかけて、沖縄本島地方では線状降水帯が発生する可能性があります。沖縄本島地方で予想される雨の量は、14日夕方までに多い所で200ミリとなっていて、線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があり警戒が必要です。奄美地方でも多い所で150ミリの大雨となる予想です。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。また、最大瞬間風速は35メートルと予想され、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

一方、北日本は冬型となり、北海道には強い寒気が流れ込むでしょう。午前中を中心に雪の降る所があり、吹雪や路面の凍結に注意が必要です。そして、一気に寒くなりそうです。札幌の最高気温は13日より8℃も低い、6℃の予想です。東日本から西日本にかけては晴れる所が多いでしょう。最高気温は20℃前後まで上がり、絶好の洗濯日和となりそうです。

【14日（金）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 2℃（-3 平年並み）

青森 4℃（＋1 平年並み）

仙台 8℃（＋4 11月上旬）

新潟 9℃（＋3 11月上旬）

東京都心 10℃（＋1 11月上旬）

名古屋 10℃（-2 11月上旬）

大阪 11℃（-1 平年並み）

広島 11℃（-2 11月上旬）

高知 13℃（-1 10月下旬）

福岡 12℃（-3 11月上旬）

【14日（金）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 6℃（-8 11月下旬）

青森 10℃（-4 平年並み）

仙台 16℃（-1 11月上旬）

新潟 15℃（-3 平年並み）

東京都心 19℃（＋6 11月上旬）

名古屋 21℃（＋4 10月下旬）

大阪 19℃（＋2 11月上旬）

広島 20℃（＋2 11月上旬）

高知 22℃（＋4 11月上旬）

福岡 21℃（＋2 10月下旬）

【週明けは気温急降下】週末は、東日本や西日本を中心に晴れる所が多いでしょう。週明け17日（月）は北日本を低気圧や前線が通過し、北海道を中心に風が強く、暴風や吹雪となるおそれがあります。その後、18日（火）にかけて、一気に強い寒気が流れ込む予想です。東北や北陸は初雪ラッシュとなる可能性があり、山沿いでは積雪や大雪となる所があるかもしれません。晴れる太平洋側でも、暖かな晴天から一気に寒くなりますので寒暖差に要注意です。