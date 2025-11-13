高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第7週「オトキサン、ジョチュウ、ＯＫ？」の第34回が11月13日に放送され、話題を呼んでいます。

ラシャメンになることを覚悟していたトキ。松野家の面々がヘブンの家に乗り込んで、ヘブンや錦織とやり取りするという展開が描かれました。



悲痛な展開が一転、松野家ならではのコメディシーンとなり、SNSではさまざまなコメントが寄せられました。

＊以下11月13日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

物乞いとなったタエ（北川景子さん）の前に記者の梶谷（岩崎う大さん）が取材をしたいと現れる。

三之丞（板垣李光人さん）はタエを守るための口止め料として、トキに渡された生活費を渡してしまう。

一方、松野家ではトキへの疑いが未だ晴れず、司之介（岡部たかしさん）、フミ（池脇千鶴さん）、勘右衛門（小日向文世さん）が跡をつけることに。

花田旅館に入って行ったはずのトキが、なぜか裏口から出ていく様子を3人は目撃する。

ヘブンの家に乗り込んだ司之介たち。問い詰められたトキは、借金返済のためラシャメンになったことを認めた。

ヘブンを迎えに来た錦織は司之介に責められる。騒動に気づいたヘブンに錦織は、トキが妾になったため、家族が怒っていると説明。

ヘブンは激高し、ただの女中だと説明した。納得しない松野家に対して、辞書を片手に「ダキタクナイ！」と訴えた。

＜視聴者の声＞

ラシャメンになることを覚悟してヘブンのもとで働き始めたトキ。ただの女中であることが判明し、ほっとした表情を見せました。



しかし、必死で説明するヘブンが「ダキタクナイ！」と言うと、トキは、「それはそれで失礼だけん！」とむっとした表情に。母・フミは「抱きたいでしょ！」とまさかの反論をする、という展開が描かれました。

松野家の面々とヘブンのやりとりに、SNSではさまざまな声が寄せられました。

「おフミさんの『いや 抱きたいでしょ』には笑った」

「朝から大人な会話なのに軽すぎて最高」

「娘の貞操を心配していた母親がその後すぐ『抱きたいでしょ！？』って脚本どうなってんの。面白すぎ」

「あごのしゃくり方が絶妙」「泣いたり笑ったり忙しい回でした！」

「『どうなるかな？』と心配していてみたけど、カンキュウありすぎてもう大笑いしました」

と母親であるフミのまさかのセリフに爆笑した人たちの声が多く寄せられました。

「親からしたら子はどこまでも可愛くて抱きたいんだろうな」

「おフミさんの良きお母さんっぷりがたっぷり描かれていて、良い回」

と娘を想う母の姿に心を動かされた人もいました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。