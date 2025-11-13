26年前、名古屋市西区の主婦が殺害され、10月末、安福久美子容疑者(69)が逮捕された事件。11月13日の今日が、ちょうど26年。被害者が亡くなった命日です。

【写真を見る】安福久美子容疑者(69)は取り調べ拒否 名古屋主婦殺害 ビラ配りしない初めての命日 事件発生からきょうで26年 遺族・高羽悟さん「待ち続けた逮捕…でもすっきりしない」

現場周辺を取材しました。

（大石邦彦アンカーマン）

「今から26年前の1999年11月13日、事件が起きました。あれから26年、周辺はどう変わったのでしょうか」

Q.26年で感じる変化は？

「古い住宅が壊されて、新しい住宅ができたくらい」

「昔から住んでいる人はだいぶ少なくなっていると思う。新しく来た人が多いと思う」





「喫茶店でしくしく泣かれ…」

Q.事件を知っている人は少ない？「そうだと思いますね」（大石）「今、わたしは容疑者の逃走ルートを歩いています。周辺を確認すると、マンションだけでなく、一般の住宅にも防犯カメラがついているんです。当時からこのような防犯カメラがあれば、容疑者の足取りをしっかり追うことができた。もしかしたらもう少し早く事件は解決していたかもしれません」

名古屋市西区の主婦･高羽奈美子さん。1999年11月13日、自宅アパートで刃物で刺され殺害されました。約26年、未解決のままだった事件。しかし、10月末、急展開を迎えます。

高羽さんを殺害した疑いで逮捕されたのは、名古屋市港区の安福久美子容疑者69歳。26年追い続けていた犯人は、高羽さんの夫・悟さんの高校時代の同級生でした。

（高羽奈美子さんの夫･悟さん 11月1日）

「写真を見れば見るほど、そんなことができるような女性じゃなかったので、未だに信じられない」

学生時代、悟さんに好意を寄せていたという安福容疑者。

（悟さん）

「女性（安福容疑者）が1人ぽつんと（部活の）練習が終わるのを待っていて『付き合ってほしい』みたいな依頼だったと思うんですけど、『ここじゃあれだから』と喫茶店に行ったと思うんですよね。喫茶店で（安福容疑者に）しくしく泣かれて…（交際を）お断りしたから、泣いたと思う」



約20年後に開かれた、高校の部活動のOB会で再会したと言いますが…



（悟さん）

「結婚していて、バリバリ仕事して頑張っていると、自分でアピールするくらいだから、（印象が）すごく変わったなと思って」



事件が起きたのは、その5か月後。当時2歳だった息子の航平さんと部屋にいた高羽さんは、突然、訪ねてきた安福容疑者に襲われたとみられます。

安福容疑者は“取り調べ拒否”

事件解決のため、悟さんが借り続けてきたアパートの玄関に残された安福容疑者の血痕。

決定的な証拠を残しながら、安福容疑者は事件後も名古屋市内で夫や子どもと生活していて、逮捕されたときはスーパーで事務員のアルバイトをしていました。



逮捕当初、取り調べに対し「26年間毎日不安だった。家族や親族に迷惑をかけられず捕まるのが嫌だった」などと話した安福容疑者。しかし、その後は一転、黙秘する意思を示し、取り調べを拒否しています。

“ビラ配り”のない命日

発生から丸26年が経つ直前に急展開した事件。きょう11月13日は、高羽奈美子さんの26回目の命日です。



夫の悟さんは、毎年この日に情報提供を呼びかける「ビラ配り」を続けてきましたが、26年目の今年は、それをしない命日となりました。

（大石）

「これまでの四半世紀の命日とは違うわけですよね？」



（悟さん）

「いつもはビラ配りをする朝、署長室に入って、15分から20分懇談する。『1年間お世話になりました。ことしでビラ配りは最後にして、来年はやらないようにできたらいいですね』と言って別れていたが、やっと念願叶ったなと思って」

（大石）

「去年の命日の日は、こんな命日になるとは思っていなかったでしょう」



（悟さん）

「26年前は本当に不安でしょうがなくて、子どもを抱えて仕事が続けられるだろうか、いろんなことを思った。みんながよく助けてくれたなと思います。26年前の自分に声をかけるとしたら、『本当にみんなが助けてくれるから、心配することないよ』と。今でも泣けるんですけど、本当に思います。航平が奈美子の親友の娘さんと結婚するとか…想像を絶する。こんなありがたいことはない。こんな奇跡のようなことは…」



命日のビラ配りに参加していた長男の航平さん。2024年11月に結婚した相手は、亡き母・奈美子さんの親友の娘でした。

待ち続けた容疑者逮捕 でも「すっきりしない」

(大石)

「高羽さんがずっと頑張ってこられたから、周りが応援してくれたのでは？」



(悟さん)

「いつも息子も『執念』だと言ってくれる。執念というより、これをやらなければ航平が大人になったときに、『何でお母さんは殺されているのに犯人捜ししてくれなかったんだ』とか、そう思われるのが本当に嫌だった。絶対息子のためにも捕まえないと。捕まえられなくても、『お父さんはこれだけやった』ということを話したいなと思った」



長年待ち続けた容疑者の逮捕。しかし、気持ちが晴れたわけではないと悟さんは話します。

（悟さん）

「念願の（ビラ配りを）しなくていい命日が来たということでね、すごく期待していたがすっきりしない」



安福容疑者は、逮捕当初こそ取り調べに素直に応じていましたが、その後は取り調べ自体を拒否しています。

「もし天国で再会できるなら…」

（悟さん）

「遺族に対する誠意として、裁判を一刻も早く終わらせる、すぐに刑務所に入る、そういうことが遺族に対する誠意・謝罪かなと思っていましたけど、それもする気がないなと思ったらがっかりした。反省していないなということですね」

（大石）

「奈美子さんにはどんな報告をしますか？」



（悟さん）

「進展がない限り（報告が）できない。報告しないことに怒りはしないと思いますけどね。待っていてくれると思います。ただ、自分が死んだとき、もし天国で再会できるなら、『頑張ったね』と言ってもらえると思っていたが、私の関係者が犯人だったから、私の方が謝らなければ…」

CBCテレビ「チャント！」「newsX」2025年11月13日放送