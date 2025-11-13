ハローキティ＆「珈琲館」がコラボ！ 2WAYバッグや商品引換券をセットにした“ハッピーバッグ”が登場
ハローキティと「珈琲館」が初コラボした「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」が、12月18日（木）から、全国の「珈琲館」および「珈琲館 蔵」の店頭で発売される。これに先駆け、11月13日（木）より、事前予約が開始された。
【写真】2WAY仕様で便利！ ハッピーバッグの中身
■デビュー当時のデザインを使用
今回登場する「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」は、デビュー当時のハローキティのデザインをベースにしたグッズに加えて、商品引換券2枚とドリップバッグ1箱がセットになった数量限定の特別なアイテム。
グッズは、中央に、デビュー当時のハローキティと「珈琲館」の世界観を取り入れたネームタグをステッチした「ボア巾着バッグ」をブラックとベージュの2色展開で用意。持ち手の長さ調整が可能で、ショルダーバッグとしてもハンドバッグとしても使える2WAYタイプのバッグだ。
また、ハローキティと双子の妹ミミィや、「珈琲館」の昔懐かしいメニューをデザインにあしらった「オリジナルポーチ」は、使いやすさにもこだわり、口が大きく開いて出し入れがしやすい形に仕上げているという。
そのほか、看板商品の「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き 2枚」と「珈琲館のハウスサンド」に使える「商品引換券」と、5杯分のコーヒーが楽しめる「 珈琲館ブレンド ドリップバッグ1箱」もセットになっている。
加えて、ハッピーバッグの発売日同日から、ハローキティのトレードマークであるリボンや「珈琲館」のカップ＆ソーサーをモチーフにしたアクリルカラビナを全6種からランダムで1つもらえるスタンプ企画も実施。
なお、「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」は、12月21日（日）20時00分よりオンラインストアでも販売が開始される予定だ。
