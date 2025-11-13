¡Ö»ä¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ë¤Ê¤ó¤Çµï¤ë¤Î??¡×»ÖÂº½ß¤¬³¹Ãæ¤Ë½Ð¸½⁉½©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª»¶Êâ¡ÖÉáÄÌ¤ËÅÅ¼Ö¾è¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡×
½©¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î»äÉþ¡£ÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡£¤â¤¦½©Éþ¤¸¤ã´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤È»äÉþ¤Ç³¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤ó¤ÆÉÕ¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ã¥ë¤Ç¤¹¡×¤È²Ã¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤¿Gucci Besties¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥®¥ã¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡ª»ä¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ë¤Ê¤ó¤Çµï¤ë¤Î¡©¡©¡×¡Ö²¼ËÌ¤Ç»¶Êâ??¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÅÅ¼Ö¾è¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥óÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥¬¥ó¸«¤¹¤ë¤ï¤¤¡×¡Ö³¹¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£