¡Ö¿ïÊ¬´¶¤¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâà¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºá23ºÐ½÷Í¥à¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂá¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¨¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬½Ð¤ì¤ë¤È¤Ï
¡¡2022Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡ÖË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿23ºÐ½÷Í¥¤¬¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø½Ð±é¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÍÙ¤ë¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ‼︎¡Ù¡ØÅìµþ²¼Ä®¥Ð¥È¥ë¡Ù¤ËËÏÅÄ¶èÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜºê¤¢¤ß¤µ¡£18Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬½Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤ À§Èó¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥É¥ó¥Ö¥é¤«¤é2Ç¯¡¢¡¢¡¢¿ïÊ¬´¶¤¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤¨¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ªÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð±é¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÜºê¤Ï¡ÖË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Ç¡¢¿Í´Ö³¦¤ÎÎø°¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÍÅ±ð¤Ê½÷Àï»Î¡Ö¥½¥Î¥Ë¡×Ìò¤ò¹¥±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â³èÆ°Ãæ¡£