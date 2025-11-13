¡Ö°Õ³°¤È¥¤¥«¤Ä¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¹¥¤¤Ê¤Î¤Í¡×à¿ä¤·á¤ÎÁêËÀ¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤Ï¤·¤ã¤°ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¦¤ì¤·¤½¡Á¡×¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó°¦¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×
¡Ö°ìÀ¸¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬à¿ä¤·á¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿·ºî¥²¡¼¥à¡ÖPokemon LEGENDS Z-A¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃÓÅÄ¡£¡Ö»£±Æ1ÆüÌÜ¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø¹¥¤¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥á¥¿¥°¥í¥¹¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¥À¥ó¥Ð¥ë¡¢¥á¥¿¥ó¥°¡¢¥á¥¿¥°¥í¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡£°ìÀ¸¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿
¡¡¤³¤Îà¿ä¤·á¤¿¤Á¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¡¢Î¾¼ê¤Ë°®¤ê¤·¤á¤Æ¾Ð´é¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÁêËÀ¤¿¤Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤È¡¢¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤½¡Á¡×¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó°¦¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÁêËÀ¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¥¨¥é¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°Õ³°¤È¥¤¥«¤Ä¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¹¥¤¤Ê¤Î¡Á¾Ð¡×¡Ö¹¥¤ß¤¬½Â¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£