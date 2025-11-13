¡Ö30Ç¯!? ¥¦¥½¤ä¤í!?¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×ÆñÉÂ¾è¤ê±Û¤¨¤¿51ºÐ²¬ËÜ¿¿Ìë¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Öµã¤¤Ê¤¬¤é¸µµ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
NHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×½Ð±é
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²¬ËÜ¿¿Ìë(51)¤¬ÀÄ¤¤¥É¥ì¥¹¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡1995Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTOMORROW¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ËÜ¡£11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀÄ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤³¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°áÁõ¤òX¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö30Ç¯!? ¥¦¥½¤ä¤í!?¡×¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡ÖÀÎ¤Î¥¡¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¿¿Ìë¤µ¤ó¤ò¸«¤Æµã¤¤Ê¤¬¤é¸µµ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¹¹¤Ç¤¹¤¬±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤È¤«¡¢À¸¤ÍÍ¤È¤«¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²¬ËÜ¤Ï2010Ç¯¤Ë¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤òÈ¯¾É¡£À¼¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¾É¾õ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏTBS¤Î¡Ö²»³Ú¤ÎÆü2025¡×¤ÇÂåÉ½¶Ê¡ÖTOMORROW¡×¤òµ×¡¹¤ËÇ®¾§¤·¡¢ÎÞ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£