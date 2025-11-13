「西南杜の湖畔公園（福岡市城南区七隈）で桜が咲いていました」。同市早良区の40代男性から西日本新聞「あなたの特命取材班」に画像が寄せられた。撮影日は今月10日。葉っぱ一つない樹木にピンク色の花が開いている。長くて暑過ぎた夏と短い秋。季節外れの狂い咲きだろうか。

記者が現地を訪れると、ちらほらと約10輪が開花している木が1本だけあった。満開のものもあれば、開きかけのつぼみも。公園管理事務所によると、少なくとも2003年度の開園時からあるソメイヨシノ。公園は西南学院大のキャンパス跡地で、樹齢は不明だが、樹木医は「弱っている木」と説明していたという。

7日の「立冬」後も福岡市では最高気温が20度を超す日が続き、8日には24・2度を記録。公園のスタッフは「毛虫による食害で葉っぱが食べられたことで冬が来たとサクラが勘違いし、日中の暖かさを春と間違えたのでは」と推察する。

福岡市植物園緑の相談所によると、ソメイヨシノは何らかの理由で葉がなくなると休眠に入り、一度寒くなった後に暖かくなると「不時現象」と呼ばれる狂い咲きを起こすことがある。今回開花したサクラはソメイヨシノにしてはピンク色が濃いが、狂い咲きの時は通常と色が異なることがあるという。相談所は「ここ数日でサクラが咲いたという相談が県内外から急に増えた」と話している。（坂本信博、四宮淳平）