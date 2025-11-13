高校生の県内への就職につなげようと、佐世保市で企業説明会が開かれました。

（弓張の丘ホテル）

「いろんな選択肢があるので、ご自身の適職が見つかっていくというのが、魅力のポイントになっている」

県北地区の高校生を対象に開かれた説明会には、約930人の生徒が参加。

製造業や建設業を中心とした、県内72社から説明を受けました。

（大崎高校の生徒）

「長崎県で17年間も過ごしてきたので、自分が過ごしてきた地で仕事をしたいという気持ちが強い」

（佐世保商業高校の生徒）

「ホテルとか車の販売業とかを見た。人とかかわる仕事がしてみたいと思っている」

県によりますと昨年度は、高校生の県内への就職率は71.1％。

説明会は、若者の県内定着を目的にしています。

(県北振興局商工水産部 尾崎 博昭 部長）

「知っている企業も、知らなかった新たな魅力を発見できる機会になると思うので、そういった企業の魅力と県内で働くことのやりがいを、この場を通じて感じていただけたらありがたい」

参加者は、仕事の内容や県内で働くメリットなどを聞き、今後の進路について考えていました。