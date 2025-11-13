Âç·¿¥ë¡¼¥¡¼ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤Ï¡Ø30ÅÀ¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¡¡ÂçÀèÇÚ¤¬¾Î»¿¡ÖÃÎÀ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡ã»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡½éÆü¡þ13Æü¡þÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö ¸æÅÂ¾ì¥³¡¼¥¹¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ7262¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä2023Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥¢¥Þ¡×¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁáÂç4Ç¯¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î½éÆü¤Ï2¤Ä¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö72¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¡£2¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î70°Ì¥¿¥¤¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¢ã¼Ì¿¿¢äËÜÅö¤ËÈô¤Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡©¡¡¥ê¥¢¥ë¤ÊÈôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥°
¥¹¥¿¡¼¥È¤Î10ÈÖ¥Ñ¡¼4¡¢¡Ö°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥×¥íÂè1ÂÇ¤Ïº¸¥é¥Õ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£2ÂÇÌÜ¤Ï»Ä¤ê160¥ä¡¼¥É¤ò9I¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¤·¤Æ¤âÈô¤Ó²á¤®¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£¥¥ã¥ê¡¼¤Ç·Ú¡¹¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡ÖµÞ¤¤¤Ç½èÃÖ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃæÌî¤Ë¤³¤³¤ÇÆ±ÁÈ¤ÎÀÐÀîÎË¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤ë¡£¡Ö¶¥µ»°Ñ°÷¤ò¸Æ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î½èÃÖ¤È¥«¡¼¥ÈÆ»¤Î½èÃÖ¤ò2ÃÊ³¬¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ö½èÃÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¶¥µ»°Ñ°÷¤ò¸Æ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæÌî¡Ë¡£·ë¶É¡¢¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ËÌá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾½Ð¤À¤·¤Î1ÈÖ¤ÇºÆ¤Ó¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡£2ÈÖ¤«¤é¤ÎÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÈÔ²ó¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë2¤Ä¤Î¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¯½ÐÆþ¤ê¤Î·ã¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö90¡ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ã±°Ì¤ò¼è¤Ã¤¿30ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÌÀÂçÃæÌî¹â¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¡£ÀèÇÚ¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë57ºÐ¡¦¿¼ËÙ·½°ìÏº¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÌî¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2Ç¯»þ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿3Ç¯À¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿¼ËÙ¤ËÂ´¶È¤ò½Ë¤¦¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÌî¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¡×¡£È¾Ç¯¸å¡¢ÃæÌî¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£Æ±¹»¤Ç¤Ï¿¼ËÙ°ÊÍè¡¢35Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤Î¸åÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÂç·¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤Ë¤ÏÃÎÀ¤â´¶¤¸¤ë¡£Áá¤¯·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤«Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÂÐ¤¹¤ëÃæÌî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤«¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤³¤È¤Ï¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¹¤«¤é¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤º¹¶Î¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÂ®¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸æÅÂ¾ì¤Î¹âÂ®¥°¥ê¡¼¥ó¡£ÂçÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò°ìÃÊ¤º¤Ä¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡½éÆü¤Î·ë²Ì
ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡¡À®ÀÓ¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¡¥¥ã¥Ç¥£¤¬¸½¤ì¤º¡ÈÂåÌò¡É¤Ë
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é½Ð¾ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¸¶±Ñè½²Ö¤¬»²Àï¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¢ã¼Ì¿¿¢äËÜÅö¤ËÈô¤Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡©¡¡¥ê¥¢¥ë¤ÊÈôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥°
¥¹¥¿¡¼¥È¤Î10ÈÖ¥Ñ¡¼4¡¢¡Ö°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥×¥íÂè1ÂÇ¤Ïº¸¥é¥Õ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£2ÂÇÌÜ¤Ï»Ä¤ê160¥ä¡¼¥É¤ò9I¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¤·¤Æ¤âÈô¤Ó²á¤®¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£¥¥ã¥ê¡¼¤Ç·Ú¡¹¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡ÖµÞ¤¤¤Ç½èÃÖ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃæÌî¤Ë¤³¤³¤ÇÆ±ÁÈ¤ÎÀÐÀîÎË¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤ë¡£¡Ö¶¥µ»°Ñ°÷¤ò¸Æ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î½èÃÖ¤È¥«¡¼¥ÈÆ»¤Î½èÃÖ¤ò2ÃÊ³¬¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ö½èÃÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¶¥µ»°Ñ°÷¤ò¸Æ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæÌî¡Ë¡£·ë¶É¡¢¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ËÌá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾½Ð¤À¤·¤Î1ÈÖ¤ÇºÆ¤Ó¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡£2ÈÖ¤«¤é¤ÎÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÈÔ²ó¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë2¤Ä¤Î¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¯½ÐÆþ¤ê¤Î·ã¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö90¡ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ã±°Ì¤ò¼è¤Ã¤¿30ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÌÀÂçÃæÌî¹â¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¡£ÀèÇÚ¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë57ºÐ¡¦¿¼ËÙ·½°ìÏº¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÌî¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2Ç¯»þ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿3Ç¯À¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿¼ËÙ¤ËÂ´¶È¤ò½Ë¤¦¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÌî¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¡×¡£È¾Ç¯¸å¡¢ÃæÌî¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£Æ±¹»¤Ç¤Ï¿¼ËÙ°ÊÍè¡¢35Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤Î¸åÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÂç·¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤Ë¤ÏÃÎÀ¤â´¶¤¸¤ë¡£Áá¤¯·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤«Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÂÐ¤¹¤ëÃæÌî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤«¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤³¤È¤Ï¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¹¤«¤é¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤º¹¶Î¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÂ®¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸æÅÂ¾ì¤Î¹âÂ®¥°¥ê¡¼¥ó¡£ÂçÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò°ìÃÊ¤º¤Ä¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡½éÆü¤Î·ë²Ì
ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡¡À®ÀÓ¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¡¥¥ã¥Ç¥£¤¬¸½¤ì¤º¡ÈÂåÌò¡É¤Ë
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é½Ð¾ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¸¶±Ñè½²Ö¤¬»²Àï¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»