イ・ボミが感謝のひらがなコメント「プロゴルファーになってよかった」「とてもうれしかったです」
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。国内男子ツアー「三井住友VISA太平洋マスターズ」のプロアマ戦に参加したことを報告した。
「三井住友VISA太平洋マスターズのプロアマにさんかできるきかいをくださってありがとうございます」「すてきなたいかいのプロアマにさんかすることができて、とてもうれしかったです」と感謝の言葉を全てひらがなでつづった。さらに「とてもすてきなふじさんをみながら、ゴテンバコースをまわれて、きょうもプロゴルファーになってよかったとおもいました」と、富士山を望む絶景の中でのプレーを心から楽しんだ様子を伝えている。続けて「きょういっしょだったふかぼりさん、とてもしんせつでかっこいいゴルファー…」「きょうはおやくにたてずすみませんでした」「ほんせんではがんばってください！おうえんしています」と、同組でプレーした深堀圭一郎への敬意とエールを送った。投稿には、太平洋クラブ御殿場コースのシンボルである富士山を背景に撮影した写真を多数掲載。大会表彰台の前で左腕を伸ばし、富士山を手のひらに乗せたような構図でピースを決める笑顔のショットをはじめ、池に富士山が映り込んだ風景写真、紅葉に包まれたフェアウェイ、雪化粧をした富士山の姿など、御殿場ならではの絶景が並ぶ。さらに、深堀とのツーショットや、他の女子プロたちとのお茶を楽しむオフショットも公開し、イベントの充実ぶりが伝わる内容となっている。この投稿にファンからは「さいこうにしあがったコースをまわれてさいこうですね」「いけにうつるふじさんがきれいですね」「ボミさんらしいかんしゃのこめんとすきです」と、同じようにひらがなで寄せられたコメントも多く、ボミが読みやすいように配慮されたメッセージが並んだ。
