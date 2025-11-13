藤井夏恋、車内で余裕を感じる自撮り「ヨーロッパのモデルさん？」 愛車は1600万円超『ポルシェ 911 カレラ』
モデルの藤井夏恋（29）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。車内で撮影された自撮りショットを公開した。
【写真】「幸せという言葉が似合いすぎる空間」藤井夏恋の自撮りショット
投稿では、車の座席に座り、ダークカラーのニットに高級ブランド「イヴ・サンローラン」のサングラス、「ボッテガ・ヴェネタ」のジュエリー、「ブルガリ」のブレスレット、そして薬指に指輪が輝く秋の装いを披露している。
藤井は、昨年に「また一つ夢が叶いました」と高級外車『ポルシェ 911 カレラ』を納車したことを報告。同車は当時、新車価格で1600万円超だった。
この投稿に、ファンからは「幸せという言葉が似合いすぎる空間だな」「綺麗です」「ヨーロッパのモデルさん？」「夏恋ちゃんがロールモデルです」などの反響が集まっている。
