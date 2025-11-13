King ＆ Prince、丸の内にサプライズ登場で会場騒然＆大歓声 イルミネーションを仲良く点灯
King & Princeの永瀬廉、高橋海人（高＝はしごだか）が13日、東京・丸ビルで行われた“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”Celebration Tree ＜Mickey & Friends＞点灯式に登壇した。
【写真】キラキラで素敵！ミッキーモニュメントとKing & Prince
丸ビル1階広場で実施された点灯式会場はパーテーションや暗幕で完全に仕切られていたものの、2人が司会のアナウンスとともにサプライズでエスカレーターから降りながら現れると、周囲のカフェや通路は騒然。大きな歓声とどよめきに包まれた。
今年、「ミッキーマウス・マーチ」に続く、ミッキーの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」をリリースし、ミッキーの”ベストフレンド”であるKing & Prince。
実際にイルミネーションの前に立った永瀬は「すごいのよ、キラキラして」と驚き、ミッキー＆フレンズのモニュメントに高橋も「冬の格好をしていてめちゃくちゃかわいいですね」とうれしげ。2人で一緒に仲良くボタンを押して、金色にきらめくツリーを輝かせた。
高橋は「めちゃくちゃ興奮しますね。とにかくきれいで、いろんな方向からの光を反射しで…すてきです」とうっとり。永瀬も「めちゃくちゃきれい。星がまたたいてるよう。心なしかミッキーたちの表情も和らいで喜んでいるよう」と声を弾ませた。
さらに「What We Got 〜奇跡はきみと〜」が使用されツリーが色とりどりに照らし出された特別演出も鑑賞。永瀬は「自分たちの音楽にあわせて、すてきにライトアップされたり。感動するしずっと見てたくなる」と夢見心地で、高橋も「超幸せな気持ち。冬は寒いから苦手だったんです。冬眠の季節だと思ってたけどこれ見れるんだ！」とはしゃいだ。
11月13日から2026年1月4日まで、大手町・丸の内・有楽町の「丸の内エリア」にて、“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”と題し、よろこびや感動、幸福感に包まれるディズニーの物語の特別な瞬間をテーマに、あたたかな冬の季節の感動を分かちあう、ホリデーイベントを開催する。
【写真】キラキラで素敵！ミッキーモニュメントとKing & Prince
丸ビル1階広場で実施された点灯式会場はパーテーションや暗幕で完全に仕切られていたものの、2人が司会のアナウンスとともにサプライズでエスカレーターから降りながら現れると、周囲のカフェや通路は騒然。大きな歓声とどよめきに包まれた。
実際にイルミネーションの前に立った永瀬は「すごいのよ、キラキラして」と驚き、ミッキー＆フレンズのモニュメントに高橋も「冬の格好をしていてめちゃくちゃかわいいですね」とうれしげ。2人で一緒に仲良くボタンを押して、金色にきらめくツリーを輝かせた。
高橋は「めちゃくちゃ興奮しますね。とにかくきれいで、いろんな方向からの光を反射しで…すてきです」とうっとり。永瀬も「めちゃくちゃきれい。星がまたたいてるよう。心なしかミッキーたちの表情も和らいで喜んでいるよう」と声を弾ませた。
さらに「What We Got 〜奇跡はきみと〜」が使用されツリーが色とりどりに照らし出された特別演出も鑑賞。永瀬は「自分たちの音楽にあわせて、すてきにライトアップされたり。感動するしずっと見てたくなる」と夢見心地で、高橋も「超幸せな気持ち。冬は寒いから苦手だったんです。冬眠の季節だと思ってたけどこれ見れるんだ！」とはしゃいだ。
11月13日から2026年1月4日まで、大手町・丸の内・有楽町の「丸の内エリア」にて、“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”と題し、よろこびや感動、幸福感に包まれるディズニーの物語の特別な瞬間をテーマに、あたたかな冬の季節の感動を分かちあう、ホリデーイベントを開催する。