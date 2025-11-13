¥¥ó¥×¥ê´Ý¤ÎÆâ¤Ë¡È¹ßÎ×¡É¡¡±ÊÀ¥Î÷¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍýÁÛ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡Ä
¡¡King¡õPrince¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¤Ç¡ÖCelebration¡¡Tree¡¡¡ãMickey¡¡¡õ¡¡Friends¡ä¡¡ÅÀÅô¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Çò¤¤¥³¡¼¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤ÅÐ¾ì¡£¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÊª¸ì¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Åß¤Îµ¨Àá¤Î´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î2¿Í¤Ï¡¢¡Ö3¡¢2¡¢1¡¢¤è¤¤¤·¤ç¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÅÀÅô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£±ÊÀ¥Î÷¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£郄¶¶³¤¿Í¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯´ñÎï¡£½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦±ß¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤«¤é¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ´ñÎï¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍýÁÛ¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤«¤ì¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤é¥ß¥Ã¥¡¼¤ÈÍè¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ß¥Ã¥¡¼¤È¤Î¡È¥Ç¡¼¥È¡É¤òµó¤²¡Ö³¤¿Í¤âÍè¤ë¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£¥¥ó¥×¥ê¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹²ñ¤â¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´Ý¤ÎÆâ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁª¤ó¤À¤é³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÅß¤Î´Ý¤ÎÆâ¤ò³Ú¤·¤àµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤ÈÌ´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÌ¤¤À¤ËÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¿±þ¤âÀ¨¤¯¤ÆÀ¤³¦¤ËÄÌ¤º¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¡¼¤È´¶¤¸¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£郄¶¶³¤¿Í¤Ï¡Öº£²ó¤Î¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤¦»þ´Ö¡×¤ÈÌ´¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡