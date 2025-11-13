ËüÇîÊÄËë1¥«·î¡¢²ñ¾ì²òÂÎ¿Ê¤à¡¡¥ê¥ó¥°°ìÉôÊÝÂ¸¡¢·úÊªºÆÍøÍÑ¤â
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËë¤«¤é13Æü¤Ç1¥«·î¤È¤Ê¤ê¡¢Âçºå»Ô¤Î¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ê¤É¤Î²òÂÎ¤äÅ¸¼¨Êª¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À×ÃÏ¤Ï2028Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ËÂçºå»Ô¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢²ñ¾ì¥·¥ó¥Ü¥ë¤ÎÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï°ìÉô¤ò¸½ÃÏ¤Ë»Ä¤¹·×²è¤Ç¡¢»²²Ã¹ñ¤ä´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï13Æü¡¢²ñ¾ìÆâ¤òµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ø³«¡£¹©»ö¼ÖÎ¾¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢½Åµ¡¤Ç»ñºà¤òºÕ¤¯²»¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ´Û¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤¬³°¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢´Û¤Ç¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤Îºî¶È°÷¤¬³°ÊÉ¤òÊ¤¤¦ÃÝ¤ò1ËÜ¤º¤Ä¤Ï¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¹©»öÃ´ÅöÊ¡ÅÄÆÆ¹°¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ï¡ÖËüÇî¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤µ¤ß¤·¤¤´¶¤¸¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð12·îËö¤«¤é²òÂÎ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¹â½êºî¶È¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¿Í¤¬ÅÅµ¤µ¡´ï¤ÎÅ±µî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£1¼þÌó2¥¥í¤Î¤¦¤ÁËÌÅìÉôÌó200m¤ò¿Í¤¬¾å¤¬¤ì¤ë·Á¤ÇÊÝÂ¸¡£°ìÉô¤ÎÌÚºà¤Ï³ÆÃÏ¤ÇºÆÍøÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ºòÇ¯1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÏÉü¶½¸ø±Ä½»Âð¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£