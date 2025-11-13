13日の参議院予算委員会で、高市早苗総理が「睡眠時間2〜4時間」と明かしたことに心配の声が広がっている。

【映像】高市総理の睡眠時間にコメントする共産・小池氏

質問した共産党の小池晃書記局長は、質問終了後の会見で「高市さん、2時間とか4時間とか言っているんですかあれ、睡眠時間、心配ですよね。別に高市さんを心配っていうより日本が心配。ちょっと総理大臣が2時間、4時間、まあ高市さんも心配ですけど、総理大臣がそんな短いね、睡眠時間で仕事をしているのはちょっと僕はよくないと思いますね。ちょっと心配になりました。だからやっぱり、そういった点でも長時間労働の是正。労働時間短縮が必要じゃないかなということが、かなり浮き彫りになったんではないかなと思います」と話した。

高市総理は参議院予算委員会の働き方に関する質疑の中で「私も今、睡眠時間は大体2時間から長い日で4時間です。だからお肌にも悪いと思っております」と答弁した。

また、衆議院予算委員会初日には、午前3時に“出勤”して答弁準備をするなどし、与野党から働きすぎを心配する声が上がっている。（『ABEMA NEWS』より）