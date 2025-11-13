【2025秋ドラマ 注目美女の魅力と素顔】#5

畑芽育には12歳にして風格が…その予感通りに親しみやすい「国民のいとこ」のような女優になった

林芽亜里

（「推しの殺人」／読売テレビ・日本テレビ系）

◇ ◇ ◇

新幹線の新しい路線が開通・延伸すると、オーディションに参加しやすくなるなどの理由から、今まであまり女優を輩出していなかった県の出身者が増える傾向がある。

2011年に九州新幹線鹿児島ルートが開通して以降は、川口春奈（長崎）、森七菜（大分）、上白石萌音・萌歌姉妹（鹿児島）、高石あかり（宮崎）ら福岡以外の九州各県で生まれた女優の活躍が目立つようになった。

また、2015年に北陸新幹線が金沢まで開業してから、浜辺美波（石川）、瀧内公美（富山）、林芽亜里（石川）らの北陸勢が注目を集めている。

20歳になったばかりの林芽亜里は、美しい風景と美食の宝庫である北陸が育んだ抜群の透明感が魅力的。

今秋は「推しの殺人」（読売・日本テレビ系・毎週木曜午後11時59分）で横田真悠、田辺桃子とトリプル主演している。彼女が演じているのは、地下アイドルグループでセンターをつとめる沢北イズミ。アイドル役だけに、「non-no」専属モデルとして女性読者の間では“ガーリーの神様”と呼ばれている彼女の乙女な愛らしさが、今まで以上によく出ている。

2005年11月5日生まれ。2019年から2022年まで雑誌「nicola」専属モデルとして活躍。オープンハウスのCMでは、地底人に扮した木村拓哉と共演して話題を集めた。2024年に放送されたSnow Manの渡辺翔太が主演した「先生さようなら」（日テレ系）でドラマ初出演にして、ヒロインに抜擢。同年秋には「初めましてこんにちは、離婚してください」（MBSほか）で連ドラ初主演。

2023年12月にWebサイトの取材でインタビューしたときには、「私は、いっぱい練習したい派なんです。学校の発表とかでも、たくさん練習して自分を安心させるんです」（タレントパワーランキングWeb.2024年1月19日配信）と語っていたのが印象的だった。頑張りすぎるので、ドラマの監督から「練習しすぎないでね」とよく言われたというエピソードからも、彼女の真面目なキャラクターが伝わってくる。

林芽亜里が「推しの殺人」で演じる沢北イズミは、秘密を抱えている難しい役柄だが、感情の揺れを巧みに表現している。

北陸新幹線の長野-金沢間が開業した2015年に芸能活動を始めて、今年で10周年。新幹線かがやき号が東京駅まで運んでくれた夢と輝きが、若手女優シーンに新しい風を巻き起こそうとしている、20歳の秋。

（高倉文紀／女優・男優評論家）