当然、本人もその気だろう。

“迷える子羊”の渋野日向子は「先生探し」が今オフの課題…米女子ツアー準シードすら圏外で崖っぷち

今季の国内女子ツアーもラスト3試合だが、14日開幕の「伊藤園レディス」（千葉・グレートアイランド倶楽部）には、人気選手の原英莉花（26）が参戦する。

原は昨年の米ツアー予選会を通過できず、今季は米下部ツアーでプレー。ポイントランキング5位で来季の米ツアー昇格を決めた。凱旋となった10月の「スタンレーレディスホンダ」予選落ちしたが、今季の国内2戦目となる今大会は優勝争いでファンを沸かせたいところだ。初日は佐久間朱莉（22）と河本結（27）が同組で回る。

佐久間といえば原の妹弟子にあたる。原は高校時代からジャンボ尾崎の指導を受け、佐久間も中学3年から尾崎が主宰する「ジャンボアカデミー」の1期生。今もジャンボ邸に通っている。

原は国内5勝のうち、3勝が公式戦。今季は米下部ツアーでも1勝し、米ツアーへの昇格を決めて尾崎を安心させたが、あるツアー関係者は「原は佐久間の成長に驚くのではないか」という。

「原は昨年より飛距離が20ヤード以上伸びて、以前のドライバーショットが戻ったそうだが、不安定さは相変わらず。スタンレーのときも、初日は4アンダー16位とまずまずのスタートを切りながら、2日目は76と大きく崩れた。今季の佐久間は初優勝から4勝を挙げ、年間女王はほぼ決まったといっていい。3年ほど前から専属トレーナーをつけて、体を強くし、関節の固さも解消された。欠点や弱さを1つずつつぶしてきた効果が出た」

関係者は続ける。

「佐久間の身長は155センチ。173センチの原より18センチも低いのにボールは良く飛ぶ。今季の平均飛距離は250.18ヤードで12位です。原との大きな違いは安定感。33試合で予選落ちは3回。トップ10入り17回は1位。欠点が見当たらない。原は同門の後輩には負けたくないでしょうが、今年1年の成長ぶりに驚くのではないか」

そんな2人が優勝を争えば面白いのだが。

◇ ◇ ◇

華やかな女子ツアーと対照的なのが男子ツアーだ。試合数は年々減少し、ギャラリーがスカスカなことも珍しくない。そんな悲惨な状況も踏まえ、プロキャディー歴として四半世紀のキャリアを持つ梅原敦氏は「禁煙にしたらどうか」と提言している。いったいなぜか。その真意とは。【梅ちゃんのツアー漫遊記】国内男子ツアーは禁煙にしたら？