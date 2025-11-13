こんな女性部下が夫の職場にいたら嫌すぎる！
今回は、夫の会社にいる“怪しすぎる女性部下”をテーマにしたエピソードをご紹介。

夫に手作り弁当まで作ってあげている部下。
夫のSNSにハートマークつきのコメントを残す部下。

果たして、夫と女性部下のあいだには
本当に何もないのでしょうか…!?

夫にお弁当を作っているのは誰!?

夫にお弁当作ってあげたほうがいいのかな…でも睡眠時間は確保したいし…。

いやいや、私は作ってないけど？

元同期の見間違い？

…と思っていたら！

夫は一体、誰の手作り弁当を食べてるの!?!?

…怪しすぎ！ 夫の女性部下がSNSで匂わせしまくり

ハートマークつきで夫のSNSにコメントしてる…この女性は一体誰!?

夫に聞いてみると？

その後も女性部下は夫のSNSに、ハートマークつきのコメントをつけまくり！

そしてついに…。

その後も女性部下の”匂わせ”はエスカレート！

果たして夫は白？ それとも真っ黒？
他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。

(ウーマンエキサイト編集部)