「夫は誰の手作り弁当食べてるの!?」職場にいる怪しい女性部下たち
こんな女性部下が夫の職場にいたら嫌すぎる！
今回は、夫の会社にいる“怪しすぎる女性部下”をテーマにしたエピソードをご紹介。
夫に手作り弁当まで作ってあげている部下。
夫のSNSにハートマークつきのコメントを残す部下。
果たして、夫と女性部下のあいだには
本当に何もないのでしょうか…!?
夫にお弁当を作っているのは誰!?
夫にお弁当作ってあげたほうがいいのかな…でも睡眠時間は確保したいし…。
いやいや、私は作ってないけど？
元同期の見間違い？
…と思っていたら！
夫は一体、誰の手作り弁当を食べてるの!?!?
「性部下がお弁当を作ってる？」を読む＞＞
…怪しすぎ！ 夫の女性部下がSNSで匂わせしまくり
ハートマークつきで夫のSNSにコメントしてる…この女性は一体誰!?
夫に聞いてみると？
その後も女性部下は夫のSNSに、ハートマークつきのコメントをつけまくり！
そしてついに…。
その後も女性部下の”匂わせ”はエスカレート！
果たして夫は白？ それとも真っ黒？
「匂わせ女からの挑戦状」を読む＞＞
他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。
「匂わせ女からの挑戦状」を読む＞＞
「性部下がお弁当を作ってる？」を読む＞＞
(ウーマンエキサイト編集部)
今回は、夫の会社にいる“怪しすぎる女性部下”をテーマにしたエピソードをご紹介。
夫に手作り弁当まで作ってあげている部下。
夫のSNSにハートマークつきのコメントを残す部下。
果たして、夫と女性部下のあいだには
本当に何もないのでしょうか…!?
夫にお弁当を作っているのは誰!?
夫にお弁当作ってあげたほうがいいのかな…でも睡眠時間は確保したいし…。
いやいや、私は作ってないけど？
…と思っていたら！
夫は一体、誰の手作り弁当を食べてるの!?!?
「性部下がお弁当を作ってる？」を読む＞＞
…怪しすぎ！ 夫の女性部下がSNSで匂わせしまくり
ハートマークつきで夫のSNSにコメントしてる…この女性は一体誰!?
夫に聞いてみると？
その後も女性部下は夫のSNSに、ハートマークつきのコメントをつけまくり！
そしてついに…。
その後も女性部下の”匂わせ”はエスカレート！
果たして夫は白？ それとも真っ黒？
「匂わせ女からの挑戦状」を読む＞＞
他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。
「匂わせ女からの挑戦状」を読む＞＞
「性部下がお弁当を作ってる？」を読む＞＞
(ウーマンエキサイト編集部)