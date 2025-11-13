守備でも認められた。

阪神・近本光司“10時間超ロング交渉”の舞台裏…球団史上最長&最高額「5年25億円」と報道も

昨12日に発表されたゴールデングラブ賞（GG賞）。40本塁打、102打点でセ・リーグ2冠を達成した阪神の佐藤輝明（26=写真）がセの三塁手部門で同賞を初受賞した。

今季のサトテルは、全139試合中、三塁で111試合に出場（右翼26、左翼1、代打1）。6失策で守備率は.977。昨季117試合で12球団ワーストの23失策、守備率.924から大幅に改善した。

岡田彰布前監督は、サトテルの守備向上について、「俺はやっと、5年間のノックの数が合ってきたなと思ってるけど」などと、ノックの本数の蓄積を指摘。打撃に加え、守備でも大きく成長を遂げたことは、かねて夢を抱くメジャー挑戦の追い風になるだろう。

「甲子園は多くのメジャーの球場が採用する天然芝。浜風などの風の影響を強く受ける上、ナイターともなると一層、守備の難易度が増す。今年の日本シリーズに出場し、甲子園で守備に就いたソフトバンクの一塁手・山川穂高は、『守備が怖すぎた。ゴロもフライも、ボール（打球）が米粒くらいになる』と発言。外野手の柳田悠岐も、『一回、（打球が）星になる』と独特な言い回しで守備の難しさをたとえています」（放送関係者）

今オフ、ポスティングでメジャー挑戦するヤクルトの村上宗隆、巨人の岡本和真はともに三塁が本職。ゴールデングラブ賞を三塁部門で2度、一塁部門で1度獲得した岡本はともかく、村上は守備に不安を抱えていることがメジャーの評価を下げる一因になっている。

打球飛距離は日本人トップ級のサトテルが、天然芝での守備に磨きをかければ、評価の上積みを得られる。早ければ来オフにもポスティングによるメジャー挑戦がウワサされるだけに、26年シーズンはさらなる守備力向上を目指したいところだ。

◇ ◇ ◇

ところで阪神と言えば、和田豊元監督（63）が来季のヘッドコーチに就任。本人も「驚いた」と漏らしたこの“異例の人事”は、コーチ陣に不満を募らせていた藤川監督に起因するという。いったいどういうことか。水面下では何が起きていたのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。