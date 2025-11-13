【仰天野球㊙史】#39

【仰天野球㊙史】1試合で「勝利」と「セーブ」を同時達成 プロ野球でたった1度きり、永遠に破られない怪記録

「契約金1億5000万円、年俸1500万円」「引退後は本社入社で生涯の身分保障」──こんな夢のような2大条件を蹴っ飛ばしたドラフト1位選手がいた。

指名直後に交渉拒否したのは亜細亜大の左腕エース小池秀郎。相手はロッテで、監督は400勝投手の金田正一。1990年秋の出来事である。

この年のドラフトの目玉だった小池は、東都大学リーグで通算63試合28勝14敗、防御率1.45、奪三振394。「奪三振マシン」の異名を取り、4年時には春秋連覇と抜群の実績を残した。ドラフト会議でセのヤクルト、中日、阪神、広島、パの西武、ロッテ、日本ハム、近鉄と、前年の野茂英雄と同じ8球団から1位指名を受け、抽選で交渉権を得たのはロッテだった。

小池は、「今は何も言えません。頭が真っ白です」。そして、「ロッテの方と会うことはありません」と拒否宣言。この瞬間、裏面史に残る“小池騒動”が幕を開けた。

亜大の矢野祐弘監督は怒りの言葉を吐いた。

「ロッテには指名しないで、と伝えてあり、了解してもらっていた。それなのに約束を破った」

「車のトランクに入って岐阜まで行ったけど、アカンかった」

小池側は事前に、希望球団（巨人、ヤクルト、西武）を明示し、同時に「行きたくない球団」として6球団を挙げ、その中にロッテも含まれていた。よりによって、そのチームに……。会見場を後にした小池は、そのまま雲隠れ状態になった。

ロッテはこの年、金田を再度監督に招いたが5位に沈んだ。その上、エースの村田兆治が現役を引退。小池指名で投手陣強化を図ったのだが、ロッテ本社は「会社のイメージ低下」を恐れ、冒頭の2大条件を明らかにする慌てようだった。

指名は金田の独断。その責任を痛感したのだろう、信じられない行動に出た。いつ小池側に会えるか、とマークするメディアの裏をかいた。その模様を後年、金田に尋ねると……。

「ワシな、車のトランクに入って（小池の実家がある）岐阜まで行った。マスコミから隠れるようにしてな。実家に行って話をしたけど、アカンかった。ワシと同じ左投げや。一流ピッチャーにしてやる、と言ってもダメやった」

そして、「縁がなかった、と諦めた」。

天下の長嶋茂雄、王貞治を呼び捨てに出来る金田にはメンツがあった。学生ごときに……と。若き日、国鉄の、プロ野球のエースとして、学校を卒業したての新人のONをともに初打席で三振に切って取った。その“球界の天皇”が面目丸つぶれだった。

小池は松下電器に入社し、92年にドラフト1位で近鉄入り。97年に15勝で最多勝のタイトルを取ったが、一瞬の輝きだった。通算51勝47敗。期待の半分にも満たない成績に終わった。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）