Insta360は、Leicaと共同開発したアクションカメラ「Insta360 Ace Pro 2」と組み合わせる3種類のビデオグラフィーキットを11月12日に発売した。ラインナップは「ポケットプリンターキット」「プロシューターキット」「フルプロシューターキット」の3つで、価格はそれぞれ95,500円、98,000円、127,800円。いずれもInsta360公式ストア限定の発売となる。

いずれのキットも、ストリートVloggerや山岳映像作家、フェスのドキュメンタリー制作者など、実際のクリエイターの撮影スタイルをもとに設計。スピーディーなセットアップと、ライカの色科学を生かした個性的なルック、実用的なアクセサリーを組み合わせ、Ace Pro 2をより作品づくり向けのカメラシステムへと拡張する狙いだという。

共通アクセサリーとして、1～2倍のスライドズームや露出コントロール、クイックモード切り替えに対応した「ストリート撮影グリップ Pro」を同梱。長時間撮影に対応する内蔵バッテリーも備える。

レンズ周りでは、新たにシネマティックレンズ、超広角レンズ、クローズアップレンズに対応。ブラックミストフィルターとスターフィルターも用意される。

カラープロファイルも強化。従来の「ライカナチュラル」「ライカビビッド」に加え、「ライカエターナル」と「ライカB&Wハイコントラスト」を追加した。

さらに、レトロネオンとビンテージバケーションというインカメラフィルターも新搭載し、カラーグレーディングを行なわなくても印象的な映像表現が可能だという。

全Insta360 Ace Pro 2ユーザー向けには、最新ファームウェア(v1.2)も提供開始。Insta360公式サイトまたはアプリからアップデートできる。

ポケットプリンターキット

ポケットプリンターキット(95,500円)

「ポケットプリンターキット」には、Insta360 Ace Pro 2本体に加え、ストリート撮影グリップ Pro、ポケットプリンター、遮光フード、クラシックレザーケースが付属。価格は95,500円。

若いクリエイターやトレンドセッター向けとして位置づけられ、重い機材を持ち歩かずに、即座に使えるのが特徴。

アクションカメラ向けとして世界初を謳うポケットプリンターを同梱し、Ace Pro 2で撮影した写真を、ライカのウォーターマーク付きで即プリント可能。撮った直後に共有したり、記念をそのまま一枚として残せるとしている。

プロシューターキット

プロシューターキット(98,000円)

「プロシューターキット」は、Insta360 Ace Pro 2、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フードに加え、シネマティックレンズとブラックミストフィルターをセットにしたモデル。価格は98,000円。

芸術性やクラシックなルックを重視するクリエイター向けで、レンズ1本＋フィルター1枚というミニマルな構成が特徴。

特別仕様のカスタムボックス入りで、プロフェッショナルな印象と高い携帯性を両立。余計な装備に縛られず、自分のスタイルに集中したいストーリーテラー向けとしている。

フルプロシューターキット

フルプロシューターキット(127,800円)

「フルプロシューターキット」には、Insta360 Ace Pro 2、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フードに加え、シネマティックレンズ、クローズアップレンズ、超広角レンズ、ブラックミストフィルター、スターフィルターを同梱。価格は127,800円。

3種類のプレミアムレンズにより、1台で幅広い撮影に対応。フィルターと組み合わせることで、演出も行なえる。Leicaのカラープロファイルを活かし、ストーリーテリングの幅を広げられるとしている。