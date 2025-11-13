トラウデン直美、馬術の全国大会に出場「寝る間も惜しんで練習に通っていた」
モデル・タレントのトラウデン直美（26）が11日、自身のインスタグラムを更新。「全日本馬場馬術大会2025」に出場したことを報告し、愛馬・ぺぺとの2ショットを披露した。
【写真】馬術の全国大会に出場したトラウデン直美＆愛馬の2ショット
トラウデンは「先週末、全日本馬場馬術大会2025に5課目で出場しました！」と報告。「予選ではミスはありつつもいいパフォーマンスができ、8位入賞で決勝に進むことができました」と明かし、「決勝ではあまりよい結果は残せませんでしたが、とてもいい経験になりました。今回は決勝に進むことが目標だったので、ひとまず目標は達成！よかった！」と喜びをつづった。
愛馬・ぺぺや指導してもらっていた先生への感謝の気持ちをつづるも、「正直、仕事の合間に寝る間も惜しんで練習に通っていたので、本当に心が折れそうになることも何度もありました…笑」と本音をポロリ。しかし、「ぺぺと一緒に見たい景色があったので、なんとか頑張って、決勝まで進むことができました！本当に嬉しい！」と努力の成果を報告した。
写真には、トラウデンがぺぺに笑顔で寄り添う姿や、富士山をバックにした凛々しい後ろ姿などが写し出されており、大会に望むトラウデンの様子を披露している。
これに対し、俳優の中条あやみ（28）が「ぺぺもトラもお疲れ様」とコメントしたほか、「おめでとう」「お疲れ様でした」といった温かい声が寄せられている。
