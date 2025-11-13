²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏ¤ÏÂ¿ºÍ¤µ¤ÇÂÇ·âÎÏ¡¦¼éÈ÷ÎÏ¤È¤â¤Ë¹â¤¤¡×ÂåÍý¿Í¥Ü¥é¥¹»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤Ï¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½(¥á¥Ã¥Ä)¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ Èà¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌ¥ÎÏ¤ÏÂ¿ºÍ¤µ¤ÇÂÇ·âÎÏ¡¦¼éÈ÷ÎÏ¤È¤â¤Ë¹â¤¤¡£»°ÎÝ¼ê¤ä°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»Ô¾ì¤ÏÌä¤ï¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¤«¤ÏËÜ¿Í¤È²ÈÂ²¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤Î¸ò¾Ä´ü´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤º¤ì¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¬ËÜ¤ËÅ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈËÜµ¤¤Ç¾¡¤Á¤òÌÜ»Ø¤¹¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡É¤Ç¤¹¡£ ¤¹¤Ç¤Ë¼çÎÏ¤Î°ì¡¦»°ÎÝ¼ê¤¬¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¡¢¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊä¶¯¤·¤¿¤¤¤«¤Ï¥Á¡¼¥àÂ¦¤¬È½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£ ºÇ½ªÅª¤Ë¡È²¬ËÜ¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡É¤È¹Í¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¼«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë·Á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ï2014Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤ÏÁö¼Ô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÉÔ±¿¤ÊÉé½ýÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢69»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.327¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£11Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»248ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦3²ó¡¢ÂÇÅÀ²¦2²ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó2²ó¤ò¼õ¾Þ¡£¼éÈ÷¤Ç¤â»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ2²ó¡¢ºòµ¨¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£