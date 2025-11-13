【カルディ】全品10％オフ＆コーヒー豆特価セール開催。14日以降スタートの対象店舗まとめたよ〜。
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。
今回は2025年11月13日時点で発表されている、11月14日以降開催の「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」の情報をまとめました。
次の3連休、オトクに買い物できるかも...！
「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフになります。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。
開催期間と対象店舗は以下の通り。
【11月14日から18日】
・イトーヨーカドー武蔵境店
・シャポー小岩店
・アリオ倉敷店
・ニットーモール店
・イオンモール大和郡山店（11月14日にリニューアルオープン）
【11月18日から22日】
・相鉄ライフ三ツ境店
【11月20日から24日】
・イオンモール倉敷店
・ゆめタウン行橋店
・港南台バーズ店
・深谷店
・イオンモール川口前川店
・イオンモール津南店
・アピタ高蔵寺店
・岡崎店
・下高井戸店
・イオンモール広島府中店
・草津店
・ラスカ茅ヶ崎店
・ららぽーと柏の葉店
・八尾店
・イオンモール鹿児島店
・金沢百番街Rinto店
今週も対象店舗がたっぷり追加されました。この機会にお得に買い物を楽しんでみては？
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）