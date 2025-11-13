【カルディ】全品10％オフ＆コーヒー豆特価セール開催。14日以降スタートの対象店舗まとめたよ〜。

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。

今回は2025年11月13日時点で発表されている、11月14日以降開催の「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」の情報をまとめました。

次の3連休、オトクに買い物できるかも...！

「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフになります。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。

開催期間と対象店舗は以下の通り。

【11月14日から18日】

・イトーヨーカドー武蔵境店

・シャポー小岩店

・アリオ倉敷店

・ニットーモール店

・イオンモール大和郡山店（11月14日にリニューアルオープン）

【11月18日から22日】

・相鉄ライフ三ツ境店

【11月20日から24日】

・イオンモール倉敷店

・ゆめタウン行橋店

・港南台バーズ店

・深谷店

・イオンモール川口前川店

・イオンモール津南店

・アピタ高蔵寺店

・岡崎店

・下高井戸店

・イオンモール広島府中店

・草津店

・ラスカ茅ヶ崎店

・ららぽーと柏の葉店

・八尾店

・イオンモール鹿児島店

・金沢百番街Rinto店

今週も対象店舗がたっぷり追加されました。この機会にお得に買い物を楽しんでみては？

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）