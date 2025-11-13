サッカー日本代表の森保一監督（５７）が１３日、試合会場の豊田スタジアムで、国際親善試合・ガーナ戦（１４日）に向けた会見に臨んだ。１６日に天皇杯準決勝が控えていることもあり、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が今回招集外になっていることについて言及した。

今回、代表活動期間内に天皇杯準決勝を戦うＦＣ東京、町田、広島、神戸の４チームからの招集は見送られた。選手最年長のムードメーカー不在について、指揮官は「佑都のキャラクターは本当に絶大だなと思いますね。チームの雰囲気に好影響をもたらしてくれることもそうですし、自分に与えられた時間の中でギラギラしてトレーニングから臨むというところは、改めていなくなって佑都の存在感を素晴らしいと思っています」と語った。

一方で長友不在の中で、他の選手の成長も感じ取っている。「メンバー発表でも全員がチームリーダーとして自覚を持って活動をしてほしいとお話しさせていただいた。本当に俺がやってやるということを、しのぎをけずりながら、練習からポジション争いの厳しさと、チーム一丸となって戦っていくところを、声を出し合って非常にいい雰囲気でした」とチームの充実を強調した。