【マツキヨ】人気の″免疫ケアプラズマ乳酸菌シリーズ″にグミが仲間入り。手軽に免疫ケアできる！
マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナルヘルスケアブランド「matsukiyo LAB（マツキヨラボ）」から、機能性表示食品「matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミ＋ビタミンC」を、2025年10月10日から全国のマツモトキヨシとココカラファインの両グループ店舗とオンラインストアで販売しています（一部店舗を除く）。
「matsukiyo LAB免疫ケアシリーズ」の商品は他にも
健康な人の免疫機能の維持をサポートするキリンの独自素材の機能性成分「プラズマ乳酸菌」が配合された「matsukiyo LAB免疫ケアシリーズ」から、プラズマ乳酸菌とビタミンCを同時に摂れる「matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミ」が新たに登場します。
・matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミ＋ビタミンC
おやつ感覚で取り入れやすいグミタイプで、1袋あたりプラズマ乳酸菌1000億個、さらにビタミンCをレモン果汁約60個分に相当する1000mg配合。
さわやかなキウイ風味で、"免疫ケアの新習慣"を毎日おいしく続けやすいようになっています。持ち運びやすいパウチタイプなので、外出先でも気軽に摂取できます。
容量45gで、価格は213円。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部