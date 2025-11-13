【マツキヨ】人気の″免疫ケアプラズマ乳酸菌シリーズ″にグミが仲間入り。手軽に免疫ケアできる！

マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナルヘルスケアブランド「matsukiyo LAB（マツキヨラボ）」から、機能性表示食品「matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミ＋ビタミンC」を、2025年10月10日から全国のマツモトキヨシとココカラファインの両グループ店舗とオンラインストアで販売しています（一部店舗を除く）。

「matsukiyo LAB免疫ケアシリーズ」の商品は他にも

健康な人の免疫機能の維持をサポートするキリンの独自素材の機能性成分「プラズマ乳酸菌」が配合された「matsukiyo LAB免疫ケアシリーズ」から、プラズマ乳酸菌とビタミンCを同時に摂れる「matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミ」が新たに登場します。

・matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミ＋ビタミンC

おやつ感覚で取り入れやすいグミタイプで、1袋あたりプラズマ乳酸菌1000億個、さらにビタミンCをレモン果汁約60個分に相当する1000mg配合。

さわやかなキウイ風味で、"免疫ケアの新習慣"を毎日おいしく続けやすいようになっています。持ち運びやすいパウチタイプなので、外出先でも気軽に摂取できます。

容量45gで、価格は213円。

※価格はすべて税込です。

