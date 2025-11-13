ÃæÂ¼³¤¿Í¡õ¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¡È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎ¹¡É¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Travis Japan¤ÎÁÇ´éÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö°Õ³°¤È¥Ó¥Ó¥ê¤Ç¤¹¡×
¡¡Travis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤È¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡¢¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç11·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥Ó¥åー 2025¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Travis Japan¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òÎ¹¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤Ø
¡¡¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬º£¸åÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿®ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥Ó¥åー 2025¡×¡£ÃæÂ¼¤È¾¾ÅÄ¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡¢Travis Japan¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òÎ¹¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØTravis Japan Summer Vacation!! ―7¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«Î¹―¡Ù¤òÂåÉ½¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤Ç¥¿¥«Ìò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¾¾ÅÄ¤È¡¢¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Ç¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥ÉÌò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÃ´Åö¤·¤¿ÃæÂ¼¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¤È¤Ï±ï¤¬¿¼¤¤2¿Í¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¤Þ¤º¤Ï±Ñ¸ì¤Ç°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Travis Japan¤ÎËÁ¸±¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢7¿Í¤¬²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ®½Å¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÞ¤òÎ®¤¹¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Travis Japan¤ÎÁÇ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£²ñ¾ì¤ÇÎ®¤ì¤¿±ÇÁü¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÎ¢¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÞ¤ò¸«¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢7¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ¹¤Î¥·¥êー¥º¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÀîÅç¡ËÇ¡·ÃÎ±¤¬¥°¥ëー¥×¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Travis Japan¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥°¥ëー¥×¤òÆÏ¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ïº£¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ç¡·ÃÎ±¤ÎÎ¹¤Î¥×¥é¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Èº£²ó¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë½ÉÇñÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤Ë¥´ー¥¹¥È·Ï¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¿Í¤º¤ÄÉô²°¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤ÎÉô²°¤Ç²á¤´¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Travis Japan¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï°Õ³°¤È¥Ó¥Ó¥ê¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£ÃæÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤È¸µÂÀ¤ÏÊÌ¤Î¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»³¤òÅÐ¤ë¤È¤¤Ë¡¢°Õ³°¤ËÇ¦ÂÑ¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅÐ¤Ã¤¿Àè¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤¹¤ëÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¹¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö°ì¸À¤À¤±¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡ÖPlease enjoy!¡Ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ë¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áµÜÀîæÆ¡Ë